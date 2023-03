I medici le dicono che soffre di stress ma ha un tumore al quarto stadio: 24enne si sente male al supermercato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La vicenda di una 24enne del Regno Unito sta diventando rapidamente virale: la giovane si è sentita male in un supermercato dopo qualche giorno con strani sintomi. Per i medici non aveva niente, ma in seguito le è stato scoperto un grave tumore in stadio già avanzato.

La storia della 24enne Mollie Mulheron

Ha dell’incredibile il racconto che emerge dal Daily Mail e che ha per protagonista una giovane donna inglese, appena rientrata da un viaggio alle Isole Galapagos. La 24enne, di nome Mollie Mulheron, si era trasferita qui per seguire il suo sogno di viaggiare.

Durante l’esperienza, tuttavia, ha iniziato a patire diversi sintomi: ha avuto problemi a respirare ed ingoiare, tanto che durante un’attività di snorkeling è quasi affogata. A questo vanno aggiunti problemi allo stomaco e nausea.

Mollie Mulheron si è sentita male solo due giorni dopo essere tornata nel Regno Unito

Per i medici che l’hanno visitata sull’isola dell’arcipelago vulcanico dell’Oceano Pacifico di proprietà politica dell’Ecuador, la donna tuttavia sarebbe stata solo “molto stressata” e i problemi frutto di una reazione psico-somatica.

Si è sentita male, poi la scoperta del tumore

Non essendo riuscita a trovare lavoro come insegnante di inglese a causa della scarsità di studenti presenti sul territorio, il 4 febbraio 2023 è rientrata nel Regno Unito. Due giorni dopo il suo rientro, è collassata in un supermercato.

Trasportata in ospedale, è stata sottoposta a vari esami del sangue, raggi X e tac che hanno fatto emergere una tragica scoperta: la 24enne Mollie Mulheron non era stressata, ma le è stato invece trovato un tumore da 15cm sul cuore e i polmoni.

Il diagnosi di un linfoma non-Hodgkin già al quarto stadio l’ha comprensibilmente sconvolta, tanto più perché il suo corpo è entrato in menopausa precoce, solo uno dei vari sintomi che i medici delle Galapagos hanno scambiato per stress.

La reazione dopo la diagnosi di cancro al 4° stadio

Il giornale britannico ha riportato alcune delle dichiarazioni della ragazza, decisamente abbattuta da quanto le è accaduto: “Sono sempre stata bene, non so cosa lo abbia causato, sono in forma e giovane, tre settimane fa ero alle Galapagos nel periodo più bello della mia vita”.

Per i medici ci sono ancora speranze di salvarla e di trattare il tumore: secondo le statistiche della NHL, la fase quattro ha un tasso di sopravvivenza a cinque anni di circa il 64%. Dati che poco consolano Mollie Mulheron: “Ho pianto e gridato, sapevo che qualcosa non andava ma non pensavo fosse così grave”.

Tra i risvolti negativi della malattia, la probabile sterilità: data l’aggressività del cancro non è stato possibile garantirle la crioperservazione del suo materiale biologico, grande motivo di rammarico perché “volevo essere una mamma“, ha dichiarato.