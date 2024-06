Yahoo Mail e i problemi oggi 26 giugno al login della casella di posta elettronica: gli aggiornamenti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sembrano essere rientrati i problemi per gli utenti di Yahoo Mail. Sui social in tanti hanno segnalato l’impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica intorno alle ore 8 del mattino di oggi, mercoledì 26 giugno. Il disservizio è stato confermato anche dai grafici di Downdetector, portale che raccoglie le segnalazioni legati ai problemi di funzionalità di un sito, così come Yahoo Mail agli utenti che, comunque, erano riusciti a superare la fase di login. La casella di posta elettronica sembra essere tornata raggiungibile verso le 11.

Le segnalazioni sui social

Su X, le segnalazioni degli utenti con l’hashtag #YahooMail sono state diverse, in Italia ma non solo.

C’è chi ha sottolineato come la problematica si manifestasse sia da app sia da desktop.

Le segnalazioni su Downdetector

Gli utenti hanno confermato il disservizio anche su Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni di siti che registrano problemi o malfunzionamenti vari.

Il picco, come si nota dai grafici, c’è stato intorno alle ore 9:30 di mercoledì 26 giugno.

La nota di Yahoo Mail su X

Al momento non sarebbe stato rilasciato alcun comunicato da Yahoo in merito al disservizio, ma un semplice post su X: “Alcuni utenti potrebbero avere problemi nell’accesso alla pagina di Yahoo Mail. Stiamo verificando e vi aggiorneremo il prima possibile”.