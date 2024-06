Dopo il caso del supermercato MD di Brandizzo parlano i sindacati: "Non è un caso isolato", cosa hanno detto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quello del supermercato MD di Brandizzo (Torino) non è certamente un caso isolato. Lo dice con certezza Francesco Sciarra, il segretario generale di Uiltucs Ivrea, che a ‘Repubblica’ illustra un mondo – quello delle grandi distribuzioni – in cui i fenomeni di mobbing da parte dei direttori farebbero quasi parte dell’ordinario. Il tutto è scoppiato dopo che un audio WhatsApp è trapelato dalle chat dei dipendenti, dove si può sentire con quale tono greve la store manager si rivolge alle dipendenti del punto vendita.

I sindacati: “Non è un caso isolato”

Ascoltato da ‘Repubblica’, Francesco Sciarra dal presidio organizzato da Uiltucs di fronte al supermercato di Brandizzo ha contestualizzato le problematiche emerse dall’audio WhatsApp incriminato.

“Non è un caso isolato”, specifica Sciarra, che sottolinea che il mondo della grande distribuzione “si nutre di gente che ha la predisposizione al comando“, e più questi comandi sono sgradevoli, più diventano “apprezzati agli occhi dell’azienda”.

Sciarra aggiunge che “tanti episodi ci vengono raccontati, ma ci viene anche chiesto di tacerli” in quanto i lavoratori preferiscono non avere ritorsioni da parte delle aziende con “turnistiche scomode” o “trasferimenti”.

Ancora, Sciarra spiega che i dipendenti trovano il coraggio di denunciare solamente dopo tanti anni, oramai sfiniti dalle dinamiche appena elencate:

Nel caso di Brandizzo, per esempio, sono stati necessari otto anni, con indicazioni quotidiane e segnalazioni ai responsabili d’area, ma dopo un paio di giorni si tornava punto e daccapo. Magari con ripercussioni su chi poteva aver fatto la segnalazione.

L’audio WhatsApp del supermercato MD di Brandizzo

Come detto in precedenza, il caso è scoppiato dopo che un audio inviato dalla direttrice dell’MD di Brandizzo ha cominciato a circolare tra i dipendenti. Divenuto noto alle cronache, l’audio ha fatto mobilitare anche alcuni ex dipendenti che di fronte al supermercato hanno raccontato la loro esperienza.

Sciarra, in effetti, aveva raccontato che “i problemi con questa responsabile del punto vendita vanno avanti da tempo”. Nell’audio incriminato, la direttrice diceva: “Basta, mi avete rotto! Da oggi è vietato andare in bagno fuori dal quarto d’ora di pausa: piuttosto fatevela addosso!“.

Le scuse della direttrice e la sospensione

In una nota, l’azienda ha comunicato che la direttrice “ha ammesso, alla presenza di gran parte del personale, di aver commesso una sciocchezza e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il comportamento avuto, frutto, a suo dire di un momento di nervosismo“.

Infine, l’azienda ha sospeso la direttrice e ha preso le distanze dal suo comportamento.