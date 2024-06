Silvia Sardone ricoverata in ospedale per polmonite: è appena stata rieletta con la Lega al Parlamento europeo

Silvia Sardone, appena rieletta eurodeputata in quota Lega alle elezioni di inizio giugno, è stata ricoverata in ospedale nelle scorse ore a causa di una polmonite.

Silvia Sardone ricoverata per una polmonite: l’annuncio di Samuele Piscina

A riferire via social del ricovero dell’esponente leghista è stato Samuele Piscina, consigliere comunale del Carroccio a Milano, con cui Sardone (all’epoca in Forza Italia) ha condiviso i banchi del Consiglio di zona 2 tra il 2011 e il 2016.

“Forza amica mia – ha scritto Piscina su Facebook -, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio!”.

Fonte foto: ANSA Silvia Sardone (Lega)

Sardone rieletta all’Europarlamento con 75mila preferenze

Sardone è uno dei volti di punta della destra milanese. Nel 2018 ha lasciato Forza Italia per candidarsi alle Europee l’anno successivo nelle file della Lega. Alla tornata elettorale venne eletta con quasi 45mila preferenze.

La Sardone si è ripresentata nella tornata delle Europee dell’8 e 9 giugno 2024 ed ha ottenuto il secondo mandato raccogliendo 75mila preferenze da capolista della Lega nella circoscrizione Nord-Ovest, seconda dietro a Roberto Vannacci e più votata in assoluto tra le donne leghiste.

Studi e carriera di Silvia Sardone

Silvia Sardone è nata a Milano il 25 dicembre 1982. Nel 2007 si è laureata a pieni voti in giurisprudenza all’Università commerciale Luigi Bocconi.

In seguito, mentre svolge il praticantato in uno studio di diritto del lavoro, ottiene una borsa di studio per un dottorato di ricerca in Relazioni del lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che consegue nel marzo 2011.

Ottiene poi, sempre a pieni voti, anche un master in Business administration presso il Politecnico di Milano.

La sua attività politica inizia nel 2006 quando viene eletta con Forza Italia al consiglio di zona 2 di Milano, dove rimane fino al 2016, quando entra a far parte, sempre facendo parte del partito fondato da Silvio Berlusconi, del consiglio comunale con 2.319 voti.