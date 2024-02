I Jalisse e Loredana Berté tra gli 8 big in finale a “Una Voce per San Marino” che puntano l’Eurovision 2024

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono stati annunciati i nomi degli 8 big finalisti di “Una voce per San Marino”, l’equivalente sanmarinese del Festival di Sanremo. Il vincitore della kermesse potrà infatti partecipare all’Eurovision 2024, e tra gli artisti in gara ci sono i Jalisse, Loredana Berté e Marcella Bella.

“Una voce per San Marino”, i big in gara

Sono stati annunciati nella giornata di oggi – lunedì 19 febbraio – gli 8 big finalisti di “Una voce per San Marino”, il festival della canzone della Serenissima Repubblica, giunto alla sua terza edizione.

Il vincitore della competizione potrà poi rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Motivo per il quale molti artisti “stranieri” hanno deciso di tentare questa strada per giungere poi sul palco svedese.

Fonte foto: ANSA I Jalisse durante la loro esibizione come ospiti a Sanremo 2024: il duo è uno degli 8 big in finale, insieme tra gli altri a Loredana Berté, che punta a vincere “Una Voce per San Marino” per partecipare all’Eurovision

I big in gara selezionati sono: Aimie Atkinson, La Rua, Aaron Sibley, Pago, Wlady con DJ Jad, Corona & Ice MC, Marcella Bella, i Jalisse e Loredana Bertè. A questi 8 si aggiunge poi Dana Gillespie, il cui brano è stato realizzato tramite il software di intelligenza artificiale dell’azienda londinese Casperaki, partendo dagli input degli utenti.

Gli altri finalisti della kermesse

Ai 9 artisti fin qui sicuri di partecipare alla finale, andranno poi ad aggiungersi altri 8 concorrenti, che verranno selezionati tramite delle semifinali. Uno di questi sarà certamente un artista originario di San Marino.

Una delle semifinali è infatti riservata ai cantanti sanmarinesi, e in questa categoria particolare ci sono 7 nomi per un posto: Alessia Felici, Francesco Mariani, Giulia B, Gynevra, HBH Band, Kida (finalista nel 2023) e Why Xes.

Le altre semifinali vedranno invece la partecipazione, tra i tanti, di Alessandro Canino, i Deschema (terzi a Sanremo Giovani nel 2018), Noor, gli Opera Pop, gli Isoladellerose, i Xgiove (terzi classificati della kermesse nel 2023), Edoardo Brogi (finalista nel 2023 e protagonista recente ad X Factor), Mate (finalista nelle ultime due edizioni) e la band spagnola Megara.

Quando e come vedere “Una voce per San Marino”

Il festival della canzone di San Marino andrà in onda dal Teatro Nuovo Dogana sabato 24 febbraio, e sarà condotto da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Il concorso sarà trasmesso anche in diretta su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, 831 del Ddt) e in streaming su www.sanmarinotv.sm.

Le semifinali sono invece state registrate il 15 e 16 febbraio scorsi, e verranno trasmesse su San Marino Rtv ogni sera alle ore 21:40 da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio.

La finale vedrà inoltre diversi ospiti di alto livello, come Riccardo Cocciante, Mogol e Al Bano, questi ultimi due anche presidenti di giuria del concorso.