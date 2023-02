Eurovision 2023, tanti italiani per "Una voce per San Marino": da Roy Paci agli Eiffel 65, ma anche una Iena

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dopo Sanremo, come ogni anno, le attenzioni del mondo dello spettacolo e della musica sono tutte rivolte all’Eurovision Song Contest che, nel 2023, sarà ospitato da Liverpool. La città britannica, che ha ereditato la manifestazione da Kiev, impossibilitata a organizzarlo a causa della guerra dopo il successo dei Kalush Orchestra nel 2022, è già pronta ad abbracciare gli artisti in gara, con San Marino che come sempre sceglierà i partecipanti grazie al concorso “Una voce per San Marino“. Ancora una volta, come spesso è accaduto, tanti sono gli italiani che hanno deciso di partecipare al contest.

Una voce per San Marino, gli italiani in gara

Per il secondo anno di fila, infatti, sarà il vincitore di “Una voce per San Marino” a rappresentare il Paese al prossimo Eurovision Song Contest. Lo scorso anno l’onore toccò ad Achille Lauro, quest’anno saranno in 22 a contendersi il successo finale e diversi di questi potrebbero essere italiani.

Infatti, a Milano, è stata presentata la lista dei cantanti in gara, con le semifinali che saranno ricche di artisti italiani. Dal trombettista e cantante Roy Paci, al gruppo eurodance italiano Eiffel 65, ma anche l’ex tronista di “Uomini e donne” Francesco Monte, la coppia formata da Massimo Di Cataldo e dalla Iena Andrea Agresti, il rapper Moreno e Deborah Iurato e Lorenzo Licitra (unico a battere i Maneskin a X Factor 2017), tanti sono gli italiani che hanno presentato la loro proposta a San Marino.

Fonte foto: ansa La Iena Andrea Agresti

Sono state circa 1.100 le iscrizioni, da 37 Paesi: diversamente dallo scorso anno, in questa edizione i big non arriveranno direttamente alla finalissima, ma dovranno passare anch’essi dalle semifinali, in programma da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio 2023.

A giudicare le voci sarà una giuria presieduta da Al Bano.

Una voce per San Marino, forfait di Pamela Prati

Nelle scorse ore, tramite i social, era emersa anche la candidatura di Pamela Prati per “Una voce per San Marino”. La soubrette 64enne si era proposta, ma successivamente sarebbe arrivato il forfait.

Prati, infatti, sembra aver avuto problemi con alcune concomitanze contrattuali con Mediaset e non ci sarà, in quanto ha degli accordi conseguenti alla partecipazione al GF Vip.

Il programma di Una voce per San Marino

Il format prevede quattro semifinali, da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio, poi il venerdì sera sarà dedicato ai ripescaggi che vedono esibirsi coloro che si si sono classificati tra il quinto e l’ottavo posto nelle quattro serate precedenti e la finalissima sarà sabato 25 febbraio 2023.

San Marino quest’anno parteciperà alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest prevista per giovedì 11 maggio 2023 in diretta su Rai2, l’Italia, però, non avrà diritto di voto e potrà aiutare il Titano solamente se quest’ultimo si qualifica alla finale di sabato.