Fantasanremo, Mengoni pigliatutto: il cantante trionfa, la classifica e tutti i punteggi degli artisti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Marco Mengoni è davvero in fase pigliatutto a Sanremo 2023. Dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston con la sua “Due vite”, che si è aggiudicata il 73esimo Festival della canzone italiana, il cantante di Ronciglione ha conquistato anche il successo al Fantasanremo, il gioco creato nel 2020 che mai come in questa edizione ha portato gli artisti in gara a sfidarsi con trovate creative e geniali.

Fantasanremo 2023, il successo di Marco Mengoni

Dopo aver brindato alla vittoria del Festival a 10 anni esatti dal successo con “L’essenziale”, la festa in casa Mengoni non finisce. A poco meno di ventiquattro ore dalla conclusione della kermesse, infatti, la redazione del Fantasanremo ha annunciato la classifica finale dell’edizione 2023 che, manco a dirlo, ha visto proprio il 34enne trionfare.

Un successo che lo stesso Mengoni non si sarebbe mai aspettato di ottenere. “Ciao amici del Fantasanremo! Questa non me l’aspettavo, ma proprio minimamente” ha detto Mengoni in un video pubblicato sulle stories Instagram del gioco. Alle sue spalle tutto l’entourage che ha esultato per questo successo-bis.

La classifica del Fantasanremo

Ma chi si è piazzato alle spalle del cantante trionfatore del Festival e del fantagioco? Mengoni, va ricordato, succede a Emma Marrone, vincitrice della classifica generale nel 2022, i Maneskin (vincitori nel 2021) e Piero Pelù (primo trionfatore nel 2020).

Il 34enne si mette alle spalle Sethu e Rosa Chemical, con quest’ultimo protagonista dell’ultima serata, ma non così tanto da imporsi come vincitore del Fantasanremo. Di seguito la classifica completa e i relativi punti degli artisti.

Marco Mengoni – 670 punti Sethu – 500 punti Rosa Chemical – 460 punti Cugini di Campagna – 455 punti Colapesce Dimartino – 396 punti Gianluca Grignani – 380 punti Lazza – 359 punti Coma_Cosa – 351 punti Mr. Rain – 330 punti Ultimo – 328 punti Tananai – 325 punti LDA – 313 punti Paola e Chiara – 296 gIANMARIA – 281 Ariete – 278 punti Will – 276 punti Elodie – 268 punti Levante – 265 punti Olly – 263 punti Madame – 223 punti Giorgia – 205 punti CollaZio – 202 punti Articolo 31 – 189 punti Mara Sattei – 178 punti Modà – 176 punti Shari – 165 punti Leo Gassman – 128 punti Anna Oxa – 64 punti

I premi speciali del Fantasanremo

Oltre al trionfatore Marco Mengoni, il Fantasanremo ha anche dei “vincitori minori”. La redazione ha infatti distribuito dei premi extra ai vari artisti come riportato di seguito.

Premio romanticismo: Coma_Cose

Premio Papalina: Cugini di Campagna

Premio Sogno: Gianluca Grignani , per aver portato all’Ariston il maestro Beppe Vessicchio

, per aver portato all’Ariston il maestro Beppe Vessicchio Premio Fair Play: LDA

Premio Fantasista: Olly , per aver infilato nel taschino del suo direttore d’orchestra Benji

, per aver infilato nel taschino del suo direttore d’orchestra Benji Premio epicità: Rosa Chemical

Premio Tananai: Sethu , per essere arrivato ultimo

, per essere arrivato ultimo Menzione d’onore “cappello” ad Ariete

Menzione d’onore per la cultura a gIANMARIA , per essere il sommo conoscitore del Fantasanremo

, per essere il sommo conoscitore del Fantasanremo Menzione d’onore crescendo a Levante , per aver accumulato sempre più punti

, per aver accumulato sempre più punti Menzione d’onore per la coreografia a Paola e Chiara

Menzione d’onore per il coraggio a Will, per essersi tuffato in mare di notte