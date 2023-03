I 5 giocatori ex Virtus Verona condannati per stupro potranno tornare a giocare: nessuna squalifica della Figc

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lo scorso gennaio sono stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa ventenne. Secondo la giustizia sportiva però i cinque calciatori professionisti ex Virtus Verona possono continuare a giocare: il tribunale federale della Figc non ha disposto nessuna squalifica nei loro confronti.

Cinque calciatori ex Virtus Verona condannati per stupro

I cinque calciatori condannati per violenza sessuale di gruppo sono Stefano Casarotto, Gianni Manfrin, Edoardo Merci, l’argentino Guido Santiago Visentin e il romeno Daniel Onescu. Sono stati tutti condannati a sei anni di reclusione il 31 gennaio scorso al termine del processo celebrato col rito abbreviato. Gli imputati hanno annunciato ricorso in appello.

I sei sono ritenuti responsabili dello stupro di una ventenne avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020. All’epoca dei fatti i sei calciatori erano compagni di squadra: giocavano nella Virtus Verona, società che milita attualmente in serie C.

Nessuna squalifica della Figc

Sul piano sportivo però dopo la condanna non è scattato alcun provvedimento sanzionatorio nei loro confronti. Come riporta il Corriere di Verona, il tribunale federale della Figc ha infatti prosciolto i cinque calciatori senza alcuna conseguenza.

Secondo la giustizia sportiva quindi i cinque giocatori possono tranquillamente continuare ad allenarsi e a scendere in campo nelle partite di campionato. Almeno in teoria, dato che tre di loro sono stati sospesi dalle rispettive società di appartenenza.

Si tratta di Visentin, sospeso dal Cittadella, Casarotto (Luparense) e Onescu (Dolomiti Bellunesi), che non hanno più visto il campo dopo la condanna. Per effetto però delle decisioni assunte autonomamente dalle singole società.

Nessun provvedimento invece per Manfrin, l’unico dei cinque che ancora milita nella Virtus Verona. E per Merci, che gioca attualmente negli Stati Uniti nella squadra universitaria Arkansas Bears.

Perché possono continuare a giocare secondo la giustizia sportiva

Non si tratta di una assoluzione di merito: la richiesta di sanzioni sportive avanzata dalla Procura Federale del Coni è stata respinta dal Tribunale federale della Figc per un “difetto di giurisdizione“.

Secondo i giudici della Federcalcio non sussistono i presupposti per squalificare i cinque calciatori condannati per violenza sessuale. Questo perché si tratta di una sentenza non definitiva, di primo grado, che potrebbe venire ribaltata e azzerata nei successivi gradi di giudizio.