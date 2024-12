Andrea Piscina ex speaker di Rtl condannato per materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori

Andrea Piscina, ex speaker radiofonico di Rtl 102.5, è stato condannato a 6 anni per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori. Era stato arrestato lo scorso 13 giugno, accusato – secondo le indagini – di aver adescato – minorenni su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come Alessia, Anna e Sara. La Procura aveva chiesto 9 anni.

Condannato l’ex speaker di Rtl 102.5

A giugno 2023 Andrea Piscina sarebbe stato perquisito dal Nucleo specializzato della Polizia locale già nelle scorse settimane.

Avrebbe provato a cancellare le chat e le videochiamate, ma gli investigatori avrebbero trovato sul suo telefono oltre 1000 immagini di bambini e ragazzi tra i 9 e i 14 anni.

Nell’ultima udienza, come riferito dall’Ansa, Andrea Piscina aveva ammesso le violenze sui minori.

Giovedì 19 dicembre è arrivata la condanna dal Tribunale di Milano, decisa dal gup Roberto Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato.

Il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto una condanna a 9 anni: il giudice ha però riconosciuto a Piscina le attenuanti generiche, assolvendolo da uno dei sei capi d’imputazione, relativo all’istigazione di due minori.

Il commento dell’avvocata di Piscina

Valentina Di Maro, avvocata di Andrea Piscina, ha commentato la sentenza:

"La nostra vittoria è il fatto che Andrea abbia intrapreso un percorso presso il Cipm, Centro italiano per la promozione della mediazione. La vera vittoria è che abbia riconosciuto il suo disturbo, aver capito che questo è il vero problema. L'obiettivo ad oggi è quello di ottenere la guarigione".

Chi è Andrea Piscina

Andrea Piscina, oltre a un passato da speaker, è allenatore in una polisportiva.

Inoltre, è il fratello del consigliere comunale milanese della Lega, Samuele Piscina, totalmente estraneo all’inchiesta.

Come è nata l’inchiesta su Andrea Piscina

A dare il via all’inchiesta su Andrea Piscina era stata una denuncia nei suoi confronti nell’estate 2023.

A presentarla, secondo l’Ansa, era stata la madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva.

Il comunicato di Rtl 102.5 dopo l’arresto

Subito dopo l’arresto, Rtl 102.5 aveva rilasciato un comunicato:

“Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker, ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente, in attesa del lavoro della Magistratura, in cui RTL 102.5 ripone piena fiducia”.

Piscina conduceva la trasmissione quotidiana I Nottambuli.