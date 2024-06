Arrestato Andrea Piscina speaker di Rtl 102.5 per violenza sessuale: accusato di adescare bambini online

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Andrea Piscina, noto speaker radiofonico dell’emittente Rtl 102.5, è stato arrestato con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Avrebbe intrattenuto rapporti con bambini tra i 9 e i 14 anni, adescati sul web fingendo di essere una ragazzina.

Secondo quanto riportato dal sito del Corriere della Sera, sui dispositivi del ragazzo arrestato sarebbero state rintracciate più di 1000 immagini e chat a sfondo pedopornografico.

Secondo quanto emerso dalle indagini del pm Giovanni Tarzia e dell’Unità investigazioni e prevenzione Nucleo Crimini Informatici e Telematici della Polizia Locale di Milano, il 25enne sarebbe entrato in contatto, anche attraverso videochiamate, con bambini tra i 9 e i 14 anni.

I minori venivano adescati sul web dallo speaker, che fingeva di essere una ragazzina di nome Alessia.

Una delle vittime, stando agli accertamenti, sarebbe stata agganciata da Piscina non sul web, ma in una polisportiva.

Il ragazzo, infatti, aveva contatti con i minorenni sia attraverso la squadra di calcio di una polisportiva sia nell’oratorio di una congregazione religiosa.

La perquisizione

Piscina sarebbe stato perquisito dal Nucleo specializzato della Polizia locale già nelle scorse settimane.

L’uomo avrebbe cancellato appena in tempo tutte le chat e le videochiamate. Gli investigatori, tuttavia, sarebbero riusciti a risalire al materiale a sfondo pedopornografico.

La madre di una delle vittime aveva già presentato denuncia quasi un anno fa, nell’estate del 2023.

Il comunicato di Rtl 102.5

“Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina”, ha fatto sapere l’emittente radiofonica attraverso un comunicato.

“La dirigenza non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker” e “ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente, in attesa del lavoro della Magistratura, in cui RTL 102.5 ripone piena fiducia”, conclude la nota.

Piscina conduceva la trasmissione quotidiana I Nottambuli.