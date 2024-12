Paul Pogba ricattato dal fratello, Mathias condannato a 3 anni di carcere per estorsione

In sei cercarono di ricattare Paul Pogba, oggi ex della Juventus, tenendolo sotto tiro per estorcergli 13 milioni di euro. Gli autori del tentato colpo sono amici d’infanzia del calciatore e conoscenti, ma anche il fratello Mathias. Il tribunale di Parigi ha emesso condanne per “estorsione organizzata” e “tentata estorsione”. Mathias ha preso tre anni di carcere con la sospensione di due.

Il ricatto a Paul Pogba

Il terzo anno di pena, esclusi i due sospesi, Mathias Pogba dovrà scontarlo ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il legale dell’uomo ha annunciato che presenterà ricorso.

I fatti risalgono alla notte tra il 19 e il 20 marzo 2022, quando Paul Pogba rimase vittima di un’imboscata in un appartamento a Montévrain, nel dipartimento Senna e Marna, a est di Parigi. Due uomini incappucciati lo tennero sotto tiro nel tentativo di estorcere al centrocampista l’ingente somma.

Fonte foto: ANSA

Mathias Pogba, fratello di Paul Pogba

“Avevo paura. Mi hanno puntato le pistole addosso”, disse il campione durante la sua deposizione.

All’epoca il “Polpo” giocava per il Manchester United, poi era tornato alla Juventus dalla quale ha rescisso il contratto a novembre.

Il caso era venuto alla luce nell’agosto del 2022, quando Mathias Pogba aveva pubblicato sui social alcuni video in cui accusava il fratello, insieme ad altre persone, di avere “stregato” Kylian Mbappé.

La pena più dura è stata comminata a quello che i giudici hanno riconosciuto come il cervello della banda, al quale sono stati inflitti otto anni di carcere.

Caduta l’accusa di sequestro

Il tribunale ha inoltre riconosciuto a Paul Pogba un danno economico pari a 197.000 euro, oltre a un danno morale di 50.000 euro. Tutti gli imputati, a esclusione del fratello, dovranno concorrere nel versare tali somme.

Nel corso del processo è caduta l’accusa di sequestro di persona, per “mancanza di elementi”, mentre è rimasta quella di “partecipazione ad un’associazione per delinquere”.

Chi è Mathias Pogba

Anche il 34enne Mathias Pogba è un calciatore, così come il suo gemello Florentin. La carriera di Mathias, oggi svincolato, è stata meno sfolgorante rispetto a quella del fratello minore Paul (31 anni).

Mathias Pogba ha giocato anche in Italia, militando per il Pescara fra il 2014 e il 2015. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale di calcio della Guinea, suo Paese d’origine.