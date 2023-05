Tenta di rubare una borsa in centro a Milano e morde un carabiniere per scappare: arrestata 30enne

Una 30enne salvadoregna è stata arrestata dai carabinieri di Milano per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 13 maggio, presso la fermata Bisceglie della Metro M1.

Cos’è successo

Come riporta il quotidiano Il Giorno, la donna avrebbe tentato di rapinare due donne in via Ferruccio Parri, a Milano. La rapina, tuttavia, non sarebbe andata a buon fine a causa della reazione delle due donne: a quel punto la 30enne salvadoregna è scesa nella linea della metro M1, raggiungendo la stazione di Bisceglie.

In “evidente stato di agitazione,” la donna avrebbe iniziato a inveire contro i passanti. I militari, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico assieme ad Atm, sono dunque intervenuti per bloccare la donna.

Fermata dai militari

Secondo quanto ricostruito dai militari, la 30enne avrebbe “spintonato e colpito ripetutamente con calci gli operanti, riuscendo a mordere il braccio di un carabiniere prima di essere immobilizzata definitivamente”.

Uno degli addetti alla sicurezza Atm è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo dove è stato poi dimesso con cinque giorni di prognosi.

Il carabiniere morso dalla donna è stato invece medicato e dimesso con un giorno di prognosi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Ferruccio Parri a Milano, luogo della tentata rapina

Arrestata la donna

La 30enne salvadoregna è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina.

Al momento la donna si trova agli arresti domiciliari, in attesa processo per direttissima previsto per la mattinata di lunedì 15 maggio.

Continua dunque a tenere banco il tema della sicurezza a Milano, in particolare sui mezzi pubblici. Il 23 aprile 2023 Matthia Pezzoni, il presidente del Comitato Sicurezza per Milano divenuto famoso per le sue azioni di disturbo alle attività delle ormai famigerate giovani ladre, ha dichiarato di essere stato accerchiato e aggredito dalle borseggiatrici che imperversano nella metropolitana milanese.

Le borseggiatrici della metro sono diventate note a livello nazionale per una serie di servizi di ‘Striscia la Notizia’ a firma di Valerio Staffelli e per via di una pagina Facebook e Instagram, ‘Milanobelladadio‘, sulla quale finiscono i video di vigilanti improvvisati e di utenti indignati.