Hitler con la maglia della Roma: gli stickers della vergogna sui muri della Capitale e l'ira del sindaco

A Roma è sono comparsi degli adesivi raffiguranti Adolf Hitler con la maglia romanista, quella storica, simbolo per il tifo giallorosso.

Adesivi di Hitler sui muri di Roma alla vigilia del Giorno della Memoria

Il gestaccio pare non essere casuale. Anzi sembra avere una puntualità tanto precisa quanto diabolica visto che è stato fatto alla vigilia del Giorno della Memoria.

Gli stickers sono stati posti in diverse zone della città, più precisamente nel quartiere Trieste, al Tufello, a Montesacro e a Talenti.

L’indignazione del sindaco Roberto Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto sulla triste ed esecrabile vicenda, condannandola e dicendosi indignato per quanto accaduto.

“Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori”, ha dichiarato il primo cittadino della Capitale.

I precedenti e le indagini

L’episodio degli adesivi di Hitler fa tornare alla memoria un’altra vicenda simile svoltasi nel 2017 quando alcuni tifosi della Lazio fabbricarono e utilizzarono degli sticker antisemiti contro i rivali della Curva Sud.

In questo frangente, però, non dovrebbero c’entrare nulla i supporters biancocelesti. Infatti tutti i sospetti portano a una pista ‘interna’, vale a dire che si crede che la questione pare che sia interna al tifo giallorosso, in particolare alle frange più estreme, quelle che con bandiere e maglie con la scritta ‘Roma marcia ancora’.

Gli adesivi, una volta notati, sono stati prontamente rimossi. Già avviate le indagini per risalire agli autori del gesto.