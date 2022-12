Henry Cavill non sarà più Superman. L'annuncio dei DC Studios e la reazione della star: "Triste notizia"

Henry Cavill non vestirà i panni di Superman: lo ha dichiarato il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, che ha confermato che Superman farà parte dei progetti futuri suoi e di Peter Safran, ma non sarà interpretato dalla star britannica.

L’annuncio di James Gunn

Con dei tweet pubblicati mercoledì 14 dicembre, Gunn ha reso noto che Cavill non è destinato a interpretare Clark Kent / Superman nelle “fasi iniziali” dei progetti. Motivo della scelta? La trama seguirà le fasi più giovani del personaggio e quindi l’idea è quella di trovare un altro attore.

Inoltre è emerso che Gunn stesso scriverà la sceneggiatura del film sull’eroe fumettistico e che, pur non trattandosi di una storia di origini, il plot avrà come soggetto un Superman più giovane.

Fonte foto: ANSA

Secondo The Hollywood Reporter, Gunn, al momento, si è limitato a scrivere la sceneggiatura, ma potrebbe potenzialmente dirigere il film, a seconda dei suoi impegni presso i DC Studios.

Superman “non sarà interpretato da Henry Cavill”

“Peter e io abbiamo una serie di film DC pronti per l’uscita, di cui non potremmo essere più entusiasti; saremo in grado di condividere alcune informazioni entusiasmanti sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno”, si legge nei tweet di Gunn.

E ancora: “Tra quelli in programma c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill. Ma abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry, siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di eccitanti possibilità di lavorare insieme in futuro”.

“Sto scrivendo (e lo sto facendo da un po’). Non sappiamo ancora chi sarà il regista”, ha concluso Gunn.

La reazione della star britannica

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti”, ha scritto Cavill sui social media poco dopo i tweet di Gunn.

“Alla fine non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi aveva detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione, questa notizia non è delle più facili, ma è la vita. Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto”, ha proseguito l’attore.

“James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutte le persone coinvolte nel nuovo universo – ha aggiunto – la migliore fortuna e la più felice delle fortune. Per coloro che sono stati al mio fianco in tutti questi anni…. possiamo piangere per un po’, ma poi dobbiamo ricordare… Superman è ancora in circolazione”.

“Tutto ciò che rappresenta esiste ancora, e gli esempi che ci dà sono ancora lì! Il mio turno di indossare il mantello è passato, ma ciò che Superman rappresenta non passerà mai. È stato un viaggio divertente con tutti voi, avanti così”, ha concluso Cavill.