Il direttore Riccardo Muti sgrida i politici al concerto di Natale al Senato: “Stutatelo ‘sto telefono”

Il maestro Riccardo Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per la XXVII edizione del tradizionale Concerto di Natale al Senato, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’esibizione, però, è stata interrotta dal suono di un cellulare, e così i politici sono stati scherzosamente sgridati dal direttore.

Il Concerto di Natale in Senato

Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, si è tenuto il 27esimo Concerto di Natale al Senato.

A suonare i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che celebra quest’anno il ventennale dalla fondazione.

Fonte foto: ANSA Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile al Concerto di Natale in Senato

A dirigere il grande maestro Riccardo Muti. Fu proprio grazie all’iniziativa del direttore che, nel 2004, l’orchestra che riunisce i giovani talenti italiana fu fondata.

Presenti a Palazzo Madama, che per l’occasione ha sostituito i banchi del governo con sedie dorate, le più alte cariche dello Stato.

In prima fila, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la premier Giorgia Meloni si trova impegnata in un vertice internazionale in Lapponia.

Tra gli ospiti anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente dell’Agcom Giacomo La Sorella.

La “sfuriata” di Riccardo Muti

La splendida esibizione dell’ouverture Coriolano op.62 di Ludwig van Beethoven è stata però interrotta da un fastidioso trillo.

Qualcuno dei presenti in sala ha evidentemente dimenticato di mettere il proprio telefono in modalità silenziosa, lasciandolo squillare nel bel mezzo del concerto.

Con una sfacciata ironia, e un velo di disappunto, Riccardo Muti ha dunque interrotto per qualche secondo l’esibizione.

“Stutatelo ‘sto telefono! – ha sgridato i senatori il maestro napoletano – Pensavo che il suono fosse nella partitura”.

Il dono di Ignazio La Russa

È la quarta volta che Riccardo Muti dirige il concerto prenatalizio a Palazzo Madama. Lo aveva già fatto nel 2005, nel 2009, 2012 e 2019.

A concerto concluso, in piena standing ovation, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha omaggiato il maestro con la campanella d’oro.

“È per me un onore – ha scherzato La Russa – consegnare al maestro Muti in segno di gratitudine e ammirazione la campanella con cui si cerca di riportare alla tranquillità il Senato quando è un po’ in ebollizione, ma nelle sue mani può diventare un suono dolcissimo”.

Muti, dal canto suo, ha chiesto simpaticamente se la campanella fosse d’oro, per poi concludere: “Ma questa è la parte più preziosa della nostra Italia. Questa è l’arte”.