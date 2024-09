Alessandro Giuli nuovo ministro della Cultura, chi è l'erede di Sangiuliano dopo le dimissioni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A seguito delle polemiche scatenate dalla relazione extraconiugale con l’influencer Maria Rosaria Boccia, Gennaro Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni – accettate dal Presidente della Repubblica Mattarella. Al suo posto, nel ruolo di Ministro della Cultura, è stato nominato Alessandro Giuli. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e presidente della Fondazioni MAXXI.

Il nuovo Ministro della Cultura è un giornalista

Alessandro Giuli ha 48 anni ed è un giornalista. La sua carriera è iniziata collaborando con alcune testati locali, per poi arrivare a scrivere per quotidiani di caratura nazionale.

Diventato professionista nel 2004, nel 2008 è stato vicedirettore del Foglio, di cui poi ha ricoperto la carica di condirettore fino al 2017. Dal 2017 è stato direttore di Tempi. Nel corso degli anni ha collaborato con un diverse testate tra cui Linkiesta, Il Tempo, Libero e il Corriere dell’Umbria.

Fonte foto: ANSA Alessandro Giuli

Giuli è stato anche personaggio e conduttore televisivo. Tra il 2019 e il 2020 è stato ospite fisso nella trasmissione Rai Patriae, condotta da Annalisa Bruchi.

Assieme alla “belva” Francesca Fagnani ha condotto, sulla Rai, la trasmissione Seconda linea, durata però solo poche puntante. Giuli è inoltre autore di alcuni libri su politica e attualità.

Nel 2022, il Ministro della Cultura di cui prende il posto lo ha nominato presidente della Fondazione MAXXI, a capo del museo di arte contemporanea della capitale.

Chi è Alessandro Giuli

Nato a Roma nel 1975, da giovane Giuli ha militato nel movimento di destra Meridiano Zero. Ha studiato Filosofia all’università La Sapienza, senza conseguire la laurea.

È sposato con la collega Valeria Falcioni, giornalista di Sky, dalle quale ha avuto due figli. Un maschio e una femmina, nati nel 2016 e nel 2019.

Molto attivo sui social, conta diverse migliaia di follower sui propri profili Facebook e Instagram, dove promuove i suoi programmi e si occupa di cultura e attualità.

Le parole di Meloni dopo le dimissioni di Sangiuliano

Il giuramento di Alessandro Giuli avverrà alle ore 19 di venerdì 6 settembre 2024, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il nuovo Ministro, “proseguirà l’azione di rilancio della cultura nazionale – ha commentato in una nota Giorgia Meloni – consolidando quella discontinuità rispetto al passato che gli italiani ci hanno chiesto e che abbiamo avviato dal nostro insediamento ad oggi”.

A seguito della dibattuta intervista in cui Sangiuliano ha rivelato una relazione con Maria Rosaria Boccia, la premier – che in un primo momento gli aveva concesso la propria fiducia – ha accettato le dimissioni dell’ormai ex Ministro della Cultura.