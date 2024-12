Jorginho ha tradito Catherine Harding? Blitz a casa di Vanessa Sandora, lo scontro con la presunta amante

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Jorge Luiz Frello Filho, il calciatore noto con il soprannome di Jorginho è di nuovo al cento del gossip. La fidanzata Catherine Harding, al suo fianco da quattro anni, lo accusa di infedeltà e, per trovare le prove, ha fatto irruzione notturna nella casa di Vanessa Sandora, la presunta amante 39enne del giocatore dell’Arsenal.

Catherine Harding teme un tradimento

Catherine Harding è una cantante britannica nota in patria per la partecipazione a diversi reality e per una storia d’amore con l’attore Jude Law.

Da circa quattro anni, Harding è sentimentalmente legata al calciatore Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho.

Fonte foto: IPA Il calciatore Jorginho

I due sembravano pronti al matrimonio, dopo la nascita, tre anni prima, del loro primo figlio Jax.

La coppia felice, però, sembra essere in piena crisi. La cantante teme infatti un tradimento da parte del fidanzato calciatore.

Sembra che Harding abbia fatto irruzione in casa di una donna che teme possa essere l’amante di Jorginho.

L’irruzione a casa di Vanessa Sandora

La presunta amante sarebbe la 39enne Vanessa Sandora, che ha raccontato ai tabloid britannici di essersi ritrovata Harding in casa senza alcun preavviso.

Sandora si è detta “spaventata a morte” di fronte al bussare aggressivo di “una donna che non conoscevo, che mi ha detto di essere la compagna di Jorginho e di farla entrare”.

Il tabloid Sun racconta di una presunta tresca tra il calciatore e Sandora risalente a circa tre anni fa.

Pare che Sandora abbia confermato i passati incontri alla fidanzata tradita: “Abbiamo fatto una chiacchierata, da donna a donna. Ho pensato che meritasse di conoscere i fatti, quindi gliel’ho dati”.

La storia tra Sandora e il campione dell’Arsenal è terminata da tempo. “Non è proprio il mio tipo” ha detto lei, seppur Jorginho non ha mai smesso di scriverle,

Le infedeltà di Jorginho

Stando a quanto emerso nel corso degli anni, Jorginho sarebbe un vero e proprio traditore seriale.

Nel 2020 era emersa – su denuncia dell’ex fidanzato di lei – una tresca con Elisa Scalcon, la traduttrice del Chelsea, squadra in cui l’italo-brasiliano giocava.

Tempo dopo, Jorginho intrattenne una relazione extra coniugale con la showgirl Paola Saulino. Tradimento scoperto da Harding.

Allora come oggi, la cantante tradita si era scagliata contro l’amante, e Saulino aveva pubblicato sui social le minacce ricevuta dalla compagna del calciatore.