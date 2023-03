Gwyneth Paltrow assolta nel processo per l'incidente sugli sci: cos'ha detto al suo accusatore subito dopo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Gwyneth Paltrow è stata assolta nel processo in cui un medico in pensione l’aveva accusata di averlo travolto sugli sci. L’assoluzione dell’attrice è arrivata giovedì 30 marzo, quando la giuria del tribunale di Park City, nello Utah, si è espressa a favore di Paltrow. I giudici, dunque, hanno respinto la posizione del medico che aveva denunciato l’attrice. Il processo è stato molto seguito a livello mediatico e si è concluso con una frase che Gwyneth Paltrow ha sussurrato all’orecchio del medico in pensione.

L’incidente in sci del 2016 tra Paltrow e il medico in pensione

La vicenda processuale che ha visto coinvolta Gwyneth Paltrow è iniziata nel 2016. Allora, Terry Sanderson, medico in pensione di 76 anni, ha accusato l’attrice di averlo travolto su una pista da sci di Deer Valley.

L’uomo sosteneva che Paltrow sciasse in modo incontrollato e, per questo motivo, era stato travolto ritrovandosi per terra.

Fonte foto: ANSA L’attrice Gwyneth Paltrow mentre ascolta la lettura della sentenza di assoluzione per l’incidente in sci

Secondo il medico, l’impatto lo avrebbe privato dei sensi e l’attrice non lo avrebbe soccorso. L’accusa ha sostenuto che l’uomo avesse subìto anche un danno emotivo dopo quell’evento diventando più scontroso.

La denuncia per danni celebrali e la richiesta di 300mila dollari

In seguito all’episodio, Sanderson ha fatto denuncia dicendo di aver subìto danni celebrali e chiedendo all’attrice un risarcimento di 300mila dollari.

Dal canto suo, invece, Gwyneth Paltrow ha sempre rigettato ogni accusa. L’attrice, inoltre, ha deciso denunciare a sua volta il medico chiedendogli un risarcimento dei danni simbolico di un dollaro e il pagamento delle spese processuali.

Il processo è finito proprio così: l’attrice Gwyneth Paltrow ha ottenuto il suo risarcimento mettendo fine alla vicenda.

La difesa dell’attrice ha sostenuto che il medico Sanderson avesse visto in Paltrow un “modo per fare soldi”.

Il processo mediato e la frase sussurrata da Gwyneth Paltrow

Il processo in cui era coinvolta Gwyneth Paltrow ha attirato parecchia attenzione mediatica. L’attrice aveva deciso di andare a processo e di evitare il patteggiamento per dare il buon esempio ai suoi figli.

Il tribunale ha emesso la sentenza di assoluzione per Gwyneth Paltrow dopo otto giorni di testimonianze in aula. Tutto è stato trasmesso e seguito in diretta streaming.

La presenza in aula dell’attrice, infatti, ha attirato l’attenzione di tantissimi curiosi da tutto il mondo. Al termine della lettura della sentenza, Gwyneth Paltrow ha sussurrato una frase all’orecchio del medico pensionato: “Ti auguro il meglio“, ha detto. Subito dopo è andata via, lasciandosi alle spalle questa vicenda processuale.