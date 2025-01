Obama ride ai funerali di Carter parlando con Donald Trump: il video fa il giro del mondo, mistero sui social

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ai funerali di Jimmy Carter a Washington hanno preso parte diversi ex presidenti degli Stati Uniti. Tra loro anche Barack Obama e Donald Trump che, seduti vicini, hanno anche chiacchierato un po’. Ad un certo punto Obama si è messo a ridere a una battuta di Trump. Il video è subito finito sui social, scatenando gli utenti che si chiedono cosa mai abbia detto Trump al suo predecessore.

Gli ex presidenti Usa ai funerali di Jimmy Carter

Giovedì 9 gennaio si sono tenuti alla National Cathedral di Washington i funerali di Stato dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, deceduto a 100 anni il 29 dicembre 2024.

Come tradizione, alle esequie hanno preso parte gli ex inquilini della Casa Bianca oggi in vita, oltre all’attuale presidente, l’uscente Joe Biden.

Fonte foto: ANSA Barack Obama e Donald Trump ai funerali di Jimmy Carter

I funerali di Carter hanno riunito Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump.

Presente anche la vice presidente Kamala Harris, sconfitta da Trump alle elezioni presidenziali dello scorso novembre.

Tra gli ospiti stranieri presente anche il premier canadese dimissionario Justin Trudeau, al centro di enormi tensioni con Trump che invoca l’annessione del Canada.

Barack Obama ride parlando con Donald Trump

Barack Obama e Donald Tump, seduti uno accanto all’altro in seconda fila, hanno chiacchierato per un po’.

Dopo lo scambio di accuse durante l’ultima campagna elettorale, in cui Obama ha sostenuto la candidata democratica Kamala Harris, i due hanno conversato tranquillamente.

Ad un certo punto Obama ha anche riso a una battuta del miliardario conservatore, che inizierà il suo secondo mandato alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio.

Il video scatena i social

Il video dei due che chiacchierano ai funerali di Carter e di Obama che ride ha fatto rapidamente il giro del mondo, diventando virale sui social.

Tra battute e commenti vari, in tanti sui social network si sono chiesti di cosa abbiano parlato i due rivali politici.

In particolare cosa abbia sussurrato Donald Trump per provocare la risata di Obama.