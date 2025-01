Ristorante di Giorgio Locatelli alla National Gallery di Londra, il giudice di MasterChef replica la Locanda

Dopo la chiusura della Locanda nel Regno Unito, lo chef Giorgio Locatelli si prende la sua rivincita: alla National Gallery di Londra aprirà un ristorante italiano. Il suo. Ad annunciarlo è lo stesso giudice di Masterchef, che non nasconde una certa emozione. Si tratta della prima volta per un ristoratore del Belpaese.

Locatelli sbarca alla National Gallery

In una recente intervista rilasciata per il podcast Foodminds Giorgio Locatelli, il popolare chef stellato del tormentone “come on”, ha annunciato un importante traguardo per la storia del made in Italy.

Alla National Gallery di Londra – sì, proprio la prestigiosa galleria d’arte di Trafalgar Square – sorgerà il suo nuovo ristorante. Un risultato che lo riempie di orgoglio nonché “un grosso progetto che aprirà a maggio“.

Ai microfoni di Foodminds Locatelli ha spiegato che sarebbe la “prima volta che la National Gallery decide di avere un ristorante italiano”. Un traguardo, questo, raggiunto “dopo un bando pubblico che abbiamo vinto qualche settimana fa”.

“Chiusa una porta, se ne apre un’altra”: questa la profezia che Locatelli aveva espresso dopo la chiusura della sua Locanda, per questo l’annuncio della nuova apertura presso la National Gallery arriva “con il cuore pesante”.

Il nuovo ristorante dello chef italiano

La nuova avventura sarà strutturata “sulla linea della Locanda” e prevede “gli stessi ingredienti” utilizzati nella Locanda. Il ristorante, inoltre, sarà “una grande pubblicità per il made in Italy in quell’istituzione”.

La National Gallery, del resto, è diretta da Gabriele Finaldi, un italiano. Solo pochi giorni fa Locatelli aveva annunciato la chiusura della Locanda, un ristorante che sorgeva nel quartiere Marylebone. Lo chef lo aveva riportato sui suoi social, spiegando che la fine dell’attività era dovuta a “ragioni che non dipendono da noi”.

Nel contempo Locatelli aveva anche preannunciato “aggiornamenti su nuovi progetti”, come volevasi dimostrare.

Chi è Giorgio Locatelli

Classe 1963 e originario di Corgeno di Vergiate (Varese), Giorgio Locatelli, figlio dei proprietari del ristorante La Genzianella, dopo il diploma presso l’Istituto Alberghiero si è trasferito a Londra, dove vive dal 1986.

Nel corso della sua carriera ha aperto numerosi ristoranti, ma il primo riconoscimento è arrivato con la Locanda Locatelli di Londra che ha ottenuto una stella Michelin. Si tratta della prima attività di ristorazione italiana insignita con il prestigioso fregio all’estero. Soprattutto, lo chef è un noto volto televisivo: dal 2019 è giudice di Masterchef Italia e Masterchef All Stars Italia.

Recentemente ha prestato il suo volto per la pubblicità dei prodotti Finish in cui ripete il suo tipico slogan: “Come on!”.