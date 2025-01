Giorgio Locatelli e il ristorante Locanda chiuso a Londra dopo 23 anni: cosa c'è dietro la mossa dello chef

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Con un messaggio apparso all’improvviso sui social, Giorgio Locatelli ha annunciato la chiusura del suo ristorante Locanda Locatelli di Londra, aperto ben 23 anni fa. La notizia ha sorpreso i tanti che apprezzano la cucina del giudice di Masterchef Italia. Alla base potrebbero esserci dissidi con l’amministrazione del palazzo di Seymour street in cui si trova il locale.

L’annuncio della chiusura del ristorante Locanda Locatelli a Londra

L’annuncio della chiusura del ristorante Locanda Locatelli a Londra è arrivato nella giornata di mercoledì 1° gennaio 2025.

Nel post pubblicato sui social si legge (in lingua inglese) che il locale è “chiuso in modo permanente” per “ragioni fuori dal nostro controllo“. Dopo i ringraziamenti ai clienti “diventati amici”, il messaggio prosegue così: “Quando una porta si chiude se ne apre un’altra, quindi controllate i nostri social media per aggiornamenti su nuovi progetti“.

Giorgio Locatelli, noto chef e giudice della trasmissione Masterchef Italia.

Perché Giorgio Locatelli ha chiuso la sua Locanda a Londra

L’annuncio pubblicato sui canali social di Locanda Locatelli non chiariscono i motivi per cui il ristorante di Giorgio Locatelli a Londra è stato chiuso.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, però, quel “reasons out of our control” sembrerebbe avvalorare le indiscrezioni che, già da qualche settimana, parlavano di forti dissidi con l’amministrazione del palazzo di Seymour street in cui si trova il ristorante.

Il nuovo progetto di Giorgio Locatelli

Alla base della chiusura del ristorante Locanda Locatelli non c’è un calo della clientela né un ridimensionamento della stima che la critica ha nei confronti di Giorgio Locatelli (che ha visto riconfermare la Stella Michelin).

Anzi, il noto chef, in Italia famoso anche per il suo ruolo di giudice a Masterchef, sta per avviare un nuovo importante progetto: nel mese di maggio è prevista l’apertura di un ristorante nella National Gallery a Trafalgar Square, con tanto di cospetto di Re Carlo.

Quando la notizia si era diffusa per la prima volta, lo chef Giorgio Locatelli aveva commentato: “Sarà la prima volta di un ristorante italiano sotto il tetto di un monumento nazionale inglese, un momento importante per il riconoscimento del Made in Italy”.