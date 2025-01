M - Il Figlio del Secolo e la provocazione tv, spot a reti unificate con Mussolini: è la prima volta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

“M – Il Figlio del Secolo” è una delle serie tv più attese del 2025. L’opera tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati e che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini è stata presentata con uno spot andato in onda a reti unificate. Si tratta di una prima volta per un prodotto che, accompagnato da una mastodontica opera di pubblicità, promette di alimentare dibattiti e polemiche.

“M – Il Figlio del Secolo”: lo spot tv a reti unificate

Per la prima volta dunque una serie tv è stata pubblicizzata da uno spot andato in onda a reti unificate. È avvenuto giovedì 9 gennaio in prima serata, tra le 20:35 e le 21:00 e, ancora più precisamente, intorno alle 20:45 quando “M – Il Figlio del Secolo”, la serie che racconta la presa del potere di Mussolini, è comparsa sugli schermi degli italiani che erano sintonizzati sulle principali reti televisive o sulle stazioni radiofoniche italiane. Lo spot è stato trasmesso da Rai, Mediaset, La7, dai canali tematici Warner Bros. Discovery, da quelli Sky e dalle maggiori radio italiane. Un’operazione pubblicitaria senza precedenti e a tratti provocatoria.

Nel promo si vede infatti Luca Marinelli, che interpreta il Duce, e fa un discorso alla nazione in cui profetizza come tutti diventeranno fascisti.

Fonte foto: IPA Luca Marinelli che vestirà i panni di Benito Mussolini

Il discorso di Luca Marinelli/Benito Mussolini

“Noi che abbiamo spinto a calci il paese in guerra e lo abbiam condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la Patria, noi oggi fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il Fascismo. Il Fascismo, una creatura bellissima fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori. Seguitemi, anche voi mi amerete, anche voi diventerete fascisti“.

Questo il discorso fatto guardando nella macchina di ripresa, in bianco e nero, rivolgendosi direttamente ai telespettatori.

“M – Il Figlio del Secolo” è una serie Sky Original e debutterà venerdì 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW. Racconterà la nascita del fascismo in Italia in otto episodi che già si candidano a diventare oggetto di discussioni non solo per appassionati di tv ma anche argomento del dibattito politico. La premier Giorgia Meloni ha già commentato, su domanda dei cronisti, dicendo che non vedrà la serie, come fa da due anni, avendo altre priorità rispetto a guardare la televisione.

Di cosa parla la serie

È basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega nel 2019 e bestseller internazionale. È scritta da Stefano Bises e Davide Serino e dallo stesso Scurati che ne è co-autore. È diretta dal vincitore di due BAFTA, Joe Wright, e prodotta da Sky Studios e The Apartment, in co-produzione con Pathé.

Nei panni del dittatore ci sarà l’attore Luca Marinelli, protagonista di diverse polemiche nel corso dei giorni che stanno accompagnando l’uscita della serie. Questa era stata presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, all’81esima edizione del Festival di Venezia e aveva riscontrato l’apprezzamento della critica.

Non racconterà solo delle gesta storiche di Benito Mussolini ma anche della sua vita privata e delle sue relazioni personali.