Luca Marinelli è il Duce nella serie tratta dal libro di Scurati su Mussolini, "M. Il figlio del secolo"

È stato recentemente pubblicato il trailer della serie televisiva “M. Il figlio del secolo“, dedicata alla figura di Benito Mussolini. La serie, diretta dal regista britannico Joe Wright, è tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega nel 2019. Con otto episodi previsti, la serie sarà distribuita da Sky nel 2025 e vedrà Luca Marinelli nei panni di Mussolini.

Luca Marinelli interpreterà il Duce

Marinelli, noto per le sue collaborazioni con registi del calibro di Paolo Virzì, Paolo Sorrentino e i fratelli Taviani, si cimenta in un ruolo complesso e sfaccettato.

Il romanzo da cui la serie è tratta è il primo di una trilogia che esplora l’ascesa al potere di Mussolini.

Fonte foto: ANSA

Il giornalista e scrittore Antonio Scurati

La narrazione inizia nel 1919, anno della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, e culmina nel 1925 con il discorso che segnò l’inizio della dittatura fascista.

La sceneggiatura della serie è affidata a Stefano Bises e Davide Serino, già noti per i loro lavori su serie di successo come “Gomorra”, “Esterno notte” e “1992”. Joe Wright, dal canto suo, porta la sua esperienza maturata in film acclamati come “Orgoglio e pregiudizio” (2005), “Espiazione” (2007) e “Anna Karenina” (2012).

In scena il Benito Mussolini raccontato da Scurati

Il romanzo di Scurati è un’opera unica nel panorama letterario italiano, in quanto affronta la storia del fascismo con un taglio narrativo che fonde rigore documentario e talento letterario.

Attraverso una meticolosa ricerca storica, Scurati offre una visione inedita degli eventi che portarono all’ascesa del fascismo.

Vengono infatti presentati i protagonisti dell’epoca, da Gabriele D’Annunzio a Giacomo Matteotti, con una profondità psicologica e una vividezza narrative sorprendenti.

Tra storia e romanzo

Il risultato è un racconto che, pur basato su fatti storici, si legge come un romanzo, rendendo vividi e presenti avvenimenti che spesso sono percepiti come lontani nel tempo.

La serie “M. Il figlio del secolo” promette di portare questa visione sul piccolo schermo, offrendo al pubblico una riflessione profonda e attuale su un periodo cruciale della storia italiana.