Guida contromano per un chilometro sull'autostrada A15 e si scontra con un'altra auto: tragedia sfiorata

Una vera e propria tragedia sfiorata lungo la A15. Un automobilista ha imboccato contromano nel tratto La Spezia-Parma per un chilometro e si è scontrato contro un’altra auto sulla quale viaggiava una famiglia composta da tre persone. Fortunatamente l’impatto non ha provocato vittime, ma sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale per ricostruire le dinamiche.

Contromano sulla A15, tragedia sfiorata

Come riporta la testata locale ‘Primo Canale’, l’incidente si è verificato al confine tra la Liguria e la Toscana sulla A15, tra i caselli di Aulla e Santo Stefano di Magra, rispettivamente in provincia di Massa Carrara e La Spezia.

Un automobilista ha imboccato per un chilometro il tratto La Spezia-Parma e si è scontrato con un’auto sulla quale viaggiavano tre persone.

Contromano sulla A15, tragedia sfiorata al confine tra la Toscana e la Liguria

Lo scontro, fortunatamente, è avvenuto sulla parte laterale delle auto coinvolte ed è stato evitato l’impatto frontale.

L’automobilista stava viaggiando in direzione La Spezia, ma nel senso opposto a quello di marcia. Non sono chiare, per il momento, le dinamiche che lo hanno portato a imboccare l’autostrada contromano.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il tratto interessato in brevissimo tempo.

Sul posto è anche intervenuta la polizia stradale che ha assistito le persone coinvolte e in queste ore è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Come stanno le persone coinvolte

Come riporta ‘Ansa’, le quattro persone coinvolte nello scontro sono state trasportate presso l’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, e nessuna di esse avrebbe riportato ferite gravi.

Resta da capire se il transito contromano dell’automobilista che ha provocato l’incidente sia stato provocato da una distrazione.

I tragici precedenti

Purtroppo non tutti gli incidenti di questo genere si concludono senza tragedie.

Nella prima metà di maggio, per esempio, lungo la A27 un’auto contromano si era schiantata contro due auto che viaggiavano nella giusta direzione. L’incidente era avvenuto nel territorio di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e aveva provocato un morto e tre feriti.

Allo stesso modo nel febbraio 2023, lungo la statale Sorrentina 145, un’auto contromano aveva provocato un morto e un ferito.