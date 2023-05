Gravissimo incidente sull'A27: auto contromano si schianta contro due veicoli, un morto e tre feriti

Gravissimo incidente sull’autostrada A27, all’altezza di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Una vettura entrata in contromano sulla A27 si è schiantata contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta.

Schianto in autostrada, cos’è successo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 maggio, nel tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione Venezia, al km 54.

La vittima è il conducente dell’autovettura che aveva imboccato l’autostrada in senso contrario: si tratterebbe di un uomo trevigiano di 67 anni, mentre i feriti non sarebbero in gravi condizioni o che destano particolare preoccupazione.

Disagi al traffico

Come riferito dal Gazzettino, a causa del gravissimo incidente, alle 18.50 sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud.

La chiusura del tratto di strada interessato dal violento sinistro ha provocato disagi al traffico e lunghe code in direzione Venezia. Agli automobilisti diretti verso il capoluogo veneto, si consiglia di percorrere la SS51 Alemagna per poi rientrare in autostrada a Vittorio Veneto sud.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente l’elisoccorso, diverse ambulanze dei sanitari del Suem e la polstrada, oltre ai Vigili del fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto nei pressi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso

Nulla da fare per il conducente dell’automobile che aveva imboccato l’autostrada A27 contromano: i Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere, ma per l’uomo non è c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sale, purtroppo, il triste bilancio degli incidenti mortali: con la vittima di questo incidente, scrive il Corriere del Veneto, il bilancio dall’inizio del 2023 è di 17 persone decedute sulle strade della provincia di Treviso.

Ma gli incidenti sono in aumento anche in tutta la Penisola: rispetto al 2021, nel 2022 si è registrato un aumento complessivo dei sinistri pari al 7,1% degli incidenti, con 70.554 incidenti contro i 65.852 dell’anno precedente.

Sono di più anche gli incidenti con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300), pari rispettivamente all’8,4% e all’10,6%.