Gragnano, scoppia incendio in un ristorante: otto ustionati e un ricoverato

Dipendenti e clienti in fuga dalle fiamme in un ristorante di Gragnano, nel Napoletano. L’incendio sarebbe divampato nel locale “La Cantina del Castello” dopo uno scoppio improvviso proveniente dalla cucina. Lo riporta Repubblica. La struttura quasi completamente in legno è stata devastata dal fuoco. Otto i feriti per le ustioni riportate, uno dei quali è ricoverato.

L’incendio

Per spegnere l’incendio nella località Aurano-Castello, frazione di Gragnano, sono arrivati quattro camion dei vigili del Fuoco. Le operazioni sono state complicate dalle difficoltà per entrare attraverso la stretta via d’ingresso al borgo medievale.

Secondo le informazioni raccolte le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alla zona barbeque del ristorante, a quell’ora molto affollato, e si sarebbero diffuse velocemente in tutto il locale, arrivando anche a lambire le abitazioni vicine.

I feriti

Tra le persone in fuga, otto sono stati i feriti a causa delle ustioni, trasferiti in ospedale a Castellammare di Stabia e dimessi nella notte, tranne uno che è stato ricoverato.

Si tratta di un giovane con disabilità, 25 anni, originario di Calvizzano. Secondo i medici non è in pericolo di vita, ma il paziente è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gragnano e della Compagnia di Castellammare che hanno aperto un’indagine per risalire alle cause dell’incendio, ritenute dalle prime ricostruzioni di origine accidentale.

La struttura è stata sequestrata e gli inquirenti indagano anche sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale.