San Cataldo, vasto incendio minaccia le abitazioni: decine di persone evacuate. La situazione

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un vasto incendio ha scatenato la paura tra i cittadini di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sulla città siciliana si è generata un’enorme nube di fumo facendo piovere cenere sulle strade. Le fiamme scaturite dal rogo, la cui origine è ancora sconosciuta, sono arrivate a lambire alcune case costringendo gli abitanti a evacuare.

Incendio a San Cataldo: la situazione

Stando a quanto riportato dall’agenzia Ansa, il fronte di fuoco si è esteso dalla zona Mimiani e si è propagato fino all’area periferica di San Cataldo e alle contrade Palombara e Jannigreco.

Le fiamme avrebbero messo in pericolo anche il palaMaira e l’hotel Helios. A evacuare finora sono state decine di persone.

San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, alle prese con un vasto incendio

Secondo le indiscrezioni l’aria sarebbe divenuta irrespirabile a causa dell’enorme coltre di fumo generata dal rogo.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto, vista la grave situazione, sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco: si tratta di tutto il personale della sede centrale di Caltanissetta.

Come emerso dalle indiscrezioni, dal centro operativo si starebbe cercando di fare arrivare a San Cataldo altri mezzi da altre sedi, probabilmente dal distaccamento di Mussomeli e dal comando di Enna.

Già presenti anche due squadre della Forestale, le pattuglie dei carabinieri e i volontari delle Pantere Verdi.

Per verificare gli sviluppi della vicenda e per domare le fiamme sono entrati in azione anche tre mezzi aerei: un elicottero e due canadair, che fanno da spola con la costa dell’Agrigento per caricare l’acqua da riversare sulle fiamme.

L’allerta ai cittadini di San Cataldo

In attesa di ripristinare lo stato di sicurezza i Vigili del fuoco hanno invitato tutti i cittadini a non uscire di casa e a mantenere gli infissi chiusi per evitare eventuali conseguenze dovute all’inalazione del fumo.