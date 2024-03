Giusy Ventimiglia scomparsa da Bagheria nel 2016 e mai più ritrovata: la sua storia dall'ultimo avvistamento

Quella della scomparsa di Giusy Ventimiglia a Bagheria è una storia straziante: i ripetuti appelli per avere verità, le inchieste delle testate video e le testimonianze cadono spesso nel vuoto, quando tutto viene interrotto da un silenzio quasi impenetrabile. Ne sa qualcosa l’inviata di ‘Chi l’ha visto’ che nel 2017, pochi mesi dopo la sparizione, si trovava a Bagheria per ascoltare alcuni residenti e qualcuno da lontano tuonò, in dialetto: “Non la troverete più” per poi tentare di dileguarsi. L’inviata lo raggiunse e lui, incalzato, fece capire che molti sapevano ma non avrebbero parlato. Partiamo dall’inizio.

La scomparsa da Bagheria nel 2016

Il 13 novembre 2016 Giusy Ventimiglia, 35 anni, alle 7:30 esce dalla casa di suo padre a Bagheria, alle porte di Palermo, con addosso una mantella rossa. Poco dopo raggiunge un’amica, Floriana, e insieme prendono un caffè.

Alle 10:30 Giusy viene vista da due amici in via del Fonditore, in un punto distante 500 metri dal locale nel quale si era trattenuta con l’amica. Una strada, via del Fonditore, costellata di telecamere di videosorveglianza che tuttavia non riescono a catturare il momento in cui svanisce nel nulla.

Fonte foto: iStock

Perché Giusy Ventimiglia proprio da via del Fonditore fa perdere le sue tracce, come se si fosse volatilizzata. Poche ore dopo i famigliari denunciano la sua scomparsa, ma ancora nel 2024 gli inquirenti non hanno nulla di concreto.

Da quel tragico giorno sarà Salvo Ventimiglia, fratello di Giusy, ad alzare la voce ogni giorno per arrivare alla verità e per chiedere a tutti coloro che sanno qualcosa che si facciano avanti per favorire le indagini.

Chi era Giusy Ventimiglia

Quella di Giusy Ventimiglia è una vita tormentata: a 14 anni conosce il marito con il quale farà la “fuitina”, dunque si unisce in matrimonio ad un uomo che qualche anno più tardi si rivelerà un orco. Nel frattempo nasce il figlio, la coppia si separa e Giusy ritorna nella casa paterna insieme al bambino.

Seguiranno anni di turbolenze, con Giusy Ventimiglia che cerca un nuovo amore in altri uomini e alterna momenti di depressione, ansia e disturbi alimentari. Fino a quella mattina del 13 novembre 2016, quando la 35enne esce di casa in una giornata apparentemente normale, ma che diventerà la storia di un mistero.

Gli avvistamenti e le indagini per omicidio

Un testimone riferisce che alcuni giorni prima della scomparsa Giusy Ventimiglia sarebbe salita a bordo di un’auto color amaranto, ma non ci sono prove su eventuali appuntamenti tra la donna scomparsa e il proprietario dell’auto.

Il fratello Salvo, su questo aspetto, si domanda se l’ultima persona ad aver visto la sorella sappia qualcosa. Questa persona è l’amica Floriana, alla quale Giusy potrebbe aver confidato qualcosa. Nel frattempo, gli inquirenti non ricevono alcun supporto né altre testimonianze. La svolta arriva nel 2020, quando il fratello comunica a ‘Fanpage’ che la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio.

Qualcuno ha ucciso Giusy Ventimiglia? Il suo corpo è stato occultato?