Antonella Di Massa trovata morta a Ischia dopo la scomparsa, dubbi dell'amico Antonio: "Non credo al suicidio"

Non crede che Antonella Di Massa sia morta per suicidio: questa la teoria di Antonio, amico della donna trovata priva di vita a Ischia il 28 febbraio, poco più di dieci giorno dopo la scomparsa. Cos’è successo ad Antonella, in quei dieci giorni? Antonio la ricorda come “una ragazza tranquilla e semplice”, per questo non riesce ad accettare la tesi del suicidio.

“Non credo al suicidio”, parla un amico

Intervistato da ‘Ore14’ su Rai2, Antonio esclude quasi a priori la tesi del suicidio. In primo luogo, Antonella Di Massa sarebbe rimasta per dieci giorni all’addiaccio con appena quattro banane come scorta di cibo, vagando per le campagne e la montagna per poi finire i suoi giorni in un aranceto.

Ricordiamo che secondo le prime analisi, Antonella Di Massa sarebbe morta non prima delle 24 ore precedenti il ritrovamento. Intorno al suo collo era presente un tubicino di gomma e la testa era nascosta in un sacchetto. Uno scenario, certamente, che fa pensare al gesto volontario ma al quale i contatti stretti della donna non vogliono credere.

I dubbi dell’amico della donna sono dovuti anche a noti problemi di deambulazione che ad Antonella Di Massa avrebbero impedito di muoversi liberamente lungo sentieri o percorsi difficili, specialmente per così tanto tempo.

“Spero che si arrivi a un dunque”, si augura Antonio. Un parere condiviso con il marito della donna, Domenico Raco, che intervistato da ‘Fanpage’ prega affinché nessuno faccia “calare il sipario su questa storia”.

La scomparsa di Antonella Di Massa a Ischia

Antonella Di Massa era scomparsa da Casamicciola Terme, Ischia, il 17 febbraio. La 51enne si era allontanata da casa per comperare degli affettati presso il negozio di un’amica. Successivamente era rientrata a casa per poi uscire nuovamente e dirigersi verso Panza. Lì aveva parcheggiato la sua auto e all’interno dell’abitacolo aveva lasciato il cellulare per poi proseguire a piedi e sparire nel nulla.

Le immagini che avevano catturato i suoi ultimi istanti prima di scomparire la mostravano vagare senza una direzione precisa, con il volto occultato dentro il cappuccio del giubbotto e una busta stretta nella mano destra. Un testimone l’aveva incontrata lungo una strada che portava a una cava, ma ancora la notizia della scomparsa non era stata diffusa.

Il ritrovamento e le ipotesi: come è morta Antonella Di Massa?

Il corpo di Antonella Di Massa è stato ritrovato il 28 febbraio dagli inviati di ‘Chi l’ha visto’ Francesco Paolo Del Re e Marco Monti. Come già detto, intorno al collo della 51enne gli inquirenti hanno rinvenuto un tubicino di gomma, e la testa della donna era coperta da un sacchetto di plastica. Per il marito si trattava di una messa in scena.

Ancora, prima di allontanarsi a bordo della Fiat Panda, Antonella Di Massa avrebbe lasciato un biglietto per esprimere il suo disagi, un elemento ora al vaglio degli inquirenti.