Giuseppe Turco morto accoltellato a 17 anni a Casal di Principe vicino Caserta: forse una lite per una ragazza

Tragedia nella notte a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Un giovane di 17 anni ha perso la vita in seguito a una lite per una ragazza. Arrivato in clinica Giuseppe Turco, il nome della vittima, è deceduto per le complicazioni dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo è stato raggiunto da almeno 8 fendenti all’addome, risultate fatali nonostante la corsa in ospedale.

Morto 17enne a Casal di Principe

Nella notte tra il 29 e 30 il giugno ha perso la vita Giuseppe Turco. Il giovane, 17 anni e originario di Villa Literno, è stato accoltellato in seguito a un litigio. La tragica vicenda è avvenuta a Casal di Principe, un Comune della provincia di Caserta, in Campania.

Il gruppo di giovani si trovava in piazza, presso un bar, a Casal di Principe quando è iniziata la discussione. Alla base della lite una ragazza. Il litigio si è trasformato in un’aggressione e da questa sono stati sferrati 8 fendenti mortali.

La corsa in ospedale

La corsa in ospedale non è bastata. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, chiamati dai coetanei di Giuseppe Turco, il giovane era in gravissime condizioni. Già in ambulanza non c’era più nulla da fare.

All’arrivo nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno i medici hanno potuto fare ben poco. Il giovane è deceduto non molto tempo dopo.

Le indagini

Sul caso hanno lavorato i Carabinieri di Casal di Principe, con il coordinamento della Procura di Napoli. Fin dalle prime ricostruzioni, possibili grazie alle testimonianze dei coetanei e amici di Giuseppe Turco, si è andata a stabilire una lista di possibili sospetti. Nelle prime ore del mattino di venerdì 30 giugno le forze dell’ordine, grazie ai racconti dei giovani presenti nella piazza di Casal di Principe durante l’aggressione, hanno potuto individuare il responsabile. L’aggressore è un ragazzo di 20 anni, quasi coetaneo della vittima. I due si contendevano una ragazza. Il litigio si è presto trasformato in tragedia.

Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha commentato i fatti della notte: “Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia”.