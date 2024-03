Giovanni Allevi rimanda il concerto di Taranto per problemi di salute: data rinviata, cosa filtra dallo staff

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A causa del sopraggiungere di alcuni problemi di salute, è stato rimandato il concerto che Giovanni Allevi avrebbe dovuto tenere al teatro Orfeo di Taranto questa sera, durante il suo Piano Solo Tour. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe però di un’influenza. L’evento è stato già riprogrammato per il prossimo 30 aprile.

Il concerto di Giovanni Allevi previsto per la serata di oggi – venerdì 15 marzo – al teatro Orfeo di Taranto, in Puglia, è stato rinviato a causa di alcuni problemi di salute del pianista.

L’artista, nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969, era tornato a calcare le scene lo scorso 7 febbraio, salendo sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Allevi sta combattendo da circa due anni con un mieloma multiplo, e la notizia dell’annullamento del concerto odierno per dei problemi di salute ha fatto preoccupare i fan del pianista, il cui Piano Solo Tour è già sold out fino a ottobre.

I motivi dell’annullamento del concerto

Il comunicato con il quale è stato annunciato il cambio di data del concerto è arrivato nella giornata di ieri: “Il Piano Solo Tour del 15 marzo è stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista”.

Solo pochi giorni fa il pianista ha condiviso su Instagram un post, nel quale ha scritto “Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo”.

Nonostante la preoccupazione dei fan però, le condizioni di Giovanni Allevi non sembrerebbero gravi. Come riportato da ANSA difatti, la necessità di posticipare il concerto sarebbe dovuta a una banale influenza stagionale che avrebbe colpito il pianista e compositore.

Le prossime date del tour di Giovanni Allevi

Rimandata quindi al 30 aprile il concerto in programma per questa sera a Taranto. Gli organizzatori hanno già fatto sapere che i possessori dei biglietti per il concerto, se interessati, potranno utilizzarli per la nuova data. In caso contrario potranno comunque contattare il punto d’acquisto o la biglietteria del teatro per chiarimenti e rimborsi.

Il prossimo concerto del Piano Solo Tour in calendario, al momento confermato, è per giovedì 28 marzo, al teatro Alighieri di Ravenna. Gli appuntamenti con Giovanni Allevi continueranno fino al 2025, e sono in programma le aggiunte di alcune date in Austria, Germania e Spagna.

Durante il suo intervento al Festival di Sanremo, Allevi ha raccontato il suo calvario da quando ha scoperto di essere malato, ammettendo però quando il poter suonare davanti a un pubblico sia per lui una delle più grandi gioie possibili.