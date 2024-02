Giovanni Allevi a Sanremo 2024 incanta Giorgia Meloni: la frase della premier sul musicista colpito da mieloma

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Allevi emoziona dal palco dell’Ariston. Il musicista è tornato dopo due anni lontano dalle scene a causa della diagnosi di mieloma multiplo. Il suo monologo ha emozionato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La malattia e il ritorno di Allevi a Sanremo

Giovanni Allevi è tornato, dopo due anni di assenza dalle scene, sul palco di Sanremo. Alla seconda serata del Festival 2024 il musicista ha raccontato della sue esperienza con la malattia che lo ha colpito, il mieloma multiplo.

Si tratta di un grave tipo di neoplasia che colpisce principalmente il midollo osseo. Normalmente colpisce gli anziani, colpisce persone sotto i 50 anni soltanto nel 18% dei casi. Allevi aveva 53 anni quando gli è stato diagnosticato.

Nella serata del Festival di Sanremo del 7 febbraio Allevi è anche tornato a esibirsi, a quasi due anni dal suo ultimo concerto, con il nuovo brano Tomorrow. Il pianista non ha mai smesso di comporre anche dopo la scoperta della malattia.

Il monologo di Giovanni Allevi

Allevi ha raccontato dal palco dell’Ariston della sua esperienza: “Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare”.

Nelle difficoltà ha anche trovato una parte positiva: “Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Non molto tempo fa durante un concerto in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota. Mi sono sentito mancare. Eppure quando ero agli inizi ho fatto concerti davanti a 20 o 30 persone ed ero felicissimo. Oggi dopo la malattia non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone”.

Meloni emozionata dal monologo

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’intervento di Allevi al Festival di Sanremo: “Speranza, gioia, forza: una lezione di vita che lascia il segno. Vivi senza paura Maestro. Le tue parole e la tua musica sono fonte di ispirazione” ha scritto in un post sul social X (già Twitter).

Anche il conduttore di Sanremo Amadeus è intervenuto: “Credo vada sottolineato: oltre alle gag e al divertimento, una delle pagine più importanti che dovrà restare nella storia del festival è quella di Giovanni Allevi, che ci ha insegnato qualcosa che ciascuno sa in cuor suo ma condividerla tutti insieme con lui non è da sottovalutare“.