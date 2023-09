Giovanni Allevi e la foto dall'ospedale: "Tormentato dalle ferite e dagli incubi, sto uscendo dall'inferno"

Giovanni Allevi, musicista e compositore alle prese con le cure per un mieloma, ha pubblicato un nuovo messaggio sui suoi canali social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi ha scritto su ‘Facebook’: “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio. Giovanni”.

Il post pubblicato dal musicista è corredato da una fotografia che lo ritrae in piedi, con il capo coperto e una mascherina sulla bocca.

L’annuncio della malattia

Giovanni Allevi ha annunciato di aver scoperto di avere un mieloma lo scorso anno, nel mese di giugno.

Sui social network, in quell’occasione, aveva scritto: “Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”.

La fake news sulla morte

Nello scorso mese di luglio si era diffusa una fake news sulla morte di Giovanni Allevi.

A smentire la notizia era stato il musicista e compositore in persona, ancora una volta tramite i suoi canali social. Il 13 luglio ha scritto: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo“.

Poi aveva aggiunto: “Non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto, Giovanni”.