Giorgia Meloni punto stampa da Toronto, attacco alla sinistra: “Mai capace di difendere le forze dell'ordine”

Il punto stampa di Giorgia Meloni da Toronto vuole chiarire le sue dichiarazioni in merito ai rapporti con il Colle. “Se qualcuno pensa che la mia dichiarazione sia riferita a Mattarella significherebbe che Mattarella abbia tolto il sostegno alle forze dell’ordine, ma non è così e io non mi riferivo al Capo dello Stato”, ha detto. La premier usa lo spazio per puntare il dito contro chi è “sempre capace di criticare”, ovvero la sinistra.

Meloni e i rapporti con Mattarella

Giorgia Meloni è tornata a chiarire le sue dichiarazioni in merito alla vicenda di Pisa (per la quale Mattarella aveva ripreso il ministro dell’Interno). Secondo la premier sono state volontariamente mal interpretate le sue parole per creare una crepa tra il governo e il presidente della Repubblica. La presidente del Consiglio ci tiene però a ribadire che i suoi rapporti con Sergio Mattarella sono ottimi.

“Se qualcuno pensa che la mia dichiarazione sia riferita a Mattarella significherebbe che Mattarella abbia tolto il sostegno alle forze dell’ordine, ma non è così e io non mi riferivo al Capo dello Stato”, ha spiegato. Aggiunge che, da quello che sa lei, il Quirinale non fa filtrare i propri umori e quando ha qualcosa da dire la dice.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni incontro con il presidente degli Stati Uniti (Casa Bianca – 1 marzo 2024)

Sulle forze dell’ordine e Pisa

Se non rivolte al presidente della Repubblica, a chi? Meloni risponde dal punto stampa di Toronto, dalla visita ufficiale, spiegando che ce l’aveva con la sinistra “sempre capace di criticare quando le cose vanno male, ma mai capace di difendere le forze dell’ordine”.

L’affermazione arriva in risposta a chi domanda se si riferisse al presidente della Repubblica quando ha fatto notare il pericolo di togliere il sostegno delle istituzioni alle forze dell’ordine.

Sul premierato

Infine Meloni ha voluto approfondire il tema del premierato. “I miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi, c’è un tentativo di creare una crepa fra Palazzo Chigi e il Quirinale per schermare la contrarietà alla riforma del premierato”, ha detto. In questo contesto, secondo Giorgia Meloni, la figura di Mattarella viene utilizzata per impedire ai cittadini di scegliere da chi farsi rappresentare.

Sul presidente della Repubblica aggiunge, al termine dell’incontro con Trudeau, che è una figura di garanzia e “non si può utilizzare l’autorevolezza del Capo dello Stato per fare una campagna contro il premierato e per un interesse di partito”.