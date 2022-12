Germania, studentessa di 14 anni accoltellata e uccisa mentre va a scuola: grave un'altra ragazza

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tragedia in Germania, dove una studentessa di 14 anni è stata uccisa mentre stava andando a scuola. È stata vittima di un agguato per strada, con lei ferita gravemente anche un’altra giovanissima. L’aggressore è stato individuato e arrestato.

Illerkirchberg, accoltellate due ragazze: una è morta

Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, l’assalto è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina (lunedì 5 dicembre 2022) a Illerkirchberg, piccola cittadina da 4.700 abitanti situato nel land del Baden-Württemberg, tra Monaco e Stoccarda.

Per motivi ignoti, un uomo ha aggredito due ragazze che si stavano recando a prendere l’autobus per la scuola: le ha accoltellate, poi è fuggito. La scena è stata vista da numerosi testimoni oculari che hanno lanciato subito l’allarme e chiamato i soccorsi.

Illerkirchberg si trova vicino alla città di Ulm, nel terzo Land tedesco per estensione e popolazione

Per una delle due giovanissime non c’è stato nulla da fare: la studentessa di 14 anni è morta, mentre l’altra adolescente (di 13) sarebbe in gravi condizioni stando a quanto riportano i media tedeschi.

Individuato e arrestato l’aggressore

Dopo aver accoltellato le due ragazze, l’aggressore è fuggito in un vicino condominio che a quanto si apprende funge da rifugio municipale per i profughi. La polizia ha circondato l’edificio e arrestato tre persone, tra i quali anche il sospettato principale.

Si tratterebbe di un 27enne di origine eritrea, ma non è chiaro se viva effettivamente lì in quel centro. Stando alle fonti, le forze dell’ordine hanno portato in salvo altri occupanti della casa prima di procedere all’arresto.

Inizialmente si era sparsa voce di una presunta sparatoria nelle vicine scuole di Illerkirchberg, ma un portavoce della polizia ha prontamente smentito tutto. Pochi giorni fa, un caso simile anche in Italia: un 16enne è stato accoltellato fuori da una scuola a Lodi.

Ignoto il movente dell’attacco

Dopo l’arresto condotto con l’ausilio di una task force speciale, la polizia ha annunciato che non ci sarebbe più pericolo per la popolazione. Resta lo shock per la morte di una studentessa di 14 anni, accoltellata mentre stava andando a scuola.

Sono state già avviate le indagini per far luce sulla vicenda, ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero legami evidenti tra il 27enne arrestato e le due ragazze vittime dell’attacco. Il movente resta ancora ignoto.

Profondamente scosso anche il sindaco di Illerkirchberg, Markus Häußler. Alla Bild ha dichiarato: “La comunità è scioccata. Una delle ragazze è ora morta. Siamo tutti profondamente rattristati e piangiamo con la famiglia”.