Lodi, lite tra studenti davanti a scuola: 16enne accoltellato, aggressore minorenne segnalato alla Procura

Stavano litigando davanti all’istituto superiore Maffeo Vegio di Lodi quando uno dei due, che stava avendo la peggio, ha tirato fuori dal giubbotto un coltello ferendo il suo rivale. È di un ferito, non in gravi condizioni, e di un segnalato alla Procura dei minorenni di Milano il bilancio della rissa avvenuta nel Lodigiano, fermata grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Lite tra minorenni, un ferito

Non è ancora chiaro cosa abbia scaturito la lite avvenuta ieri mattina, giovedì 1 dicembre 2022, davanti la scuola superiore Maffeo Vegio in via Giosuè Carducci 3 a Lodi. Dopo aver discusso, due sedicenni sono passati dalle parole ai fatti, dando vita a una scazzottata che nessuno è riuscito a fermare.

Proprio mentre la rissa andava avanti, uno dei due giovani è caduto a terra colpito da un pugno e rialzatosi, tirando fuori dal giubbotto un coltello ha colpito il suo rivale. Il fendente, secondo quanto riferito dai media locali, ha impattato sull’altro giovane all’altezza dell’orecchio, lasciandolo ferito alla nuca.

Minorenne segnalato alla Procura

Nei momenti concitati della rissa, avvenuta intorno alle 8.30 nelle strada trafficata per l’ingresso a scuola, è stato l’intervento di alcuni passanti a evitare il peggio. Il giovane ferito è stato quindi trasportato in ospedale, il coetaneo invece è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto dopo la segnalazione.

Il giovane aggressore è stato portato in caserma e segnalato alla Procura dei minorenni di Milano per l’aggressione. Poche ore dopo la rissa le forze dell’ordine hanno rivenuto il coltello usato per ferire il giovane e hanno sentito alcuni compagni dei due che hanno assistito alla scena in via Carducci.

Come sta il ragazzo ferito

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente non è stato così. Il giovane ferito, del quale non si conoscono le generalità, è stato infatti trasportato in ospedale nel Lodigiano dove è stato medicato alle ferite riportate. La coltellata arrivata dal rivale gli ha causato ferite tra spalla, nuca e orecchio, ma nulla di preoccupante.

Per il sedicenne ferito ci sarà ora tempo per recuperare le forze e per tornare dietro i banchi di scuola. I medici, dopo una visita, hanno infatti tranquillizzato il giovane dandogli 10 giorni di prognosi.