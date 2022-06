Germania, attacco con il coltello in una università: quattro feriti, aggressore bloccato dagli studenti

Momenti di terrore nell’università Hamm-Lippstadt, nella Germania Occidentale. Nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, un uomo ha fatto irruzione armato di coltello e ha ferito quattro persone, tre uomini e una donna. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia grazie all’aiuto degli studenti, che sono riusciti a bloccarlo. L’università si trova a una cinquantina di chilometri da Dortmund.

L’aggressore è un uomo di 34anni

L’aggressore, secondo quanto riferito dalla polizia, è un uomo di 34 anni. Sono stati gli studenti a bloccarlo nell’aula magna e poi a consegnarlo alla polizia.

Si tratterebbe di un uomo originario di Hamm, ma le motivazioni dell’aggressore non sono state rese note. Non è chiaro se si tratti di un ex studente dell’università Hamm-Lippstadt.

Irrompe nell’università armato di coltello

L’aggressione è avvenuta intorno alle 15,30, quando l’uomo ha fatto irruzione armato di un coltello e si è scagliato contro le persone che ha incontrato nei corridoi. Successivamente si è diretto nell’aula magna, dove però è stato bloccato dagli studenti che lo hanno poi consegnato agli agenti di polizia.

Quattro feriti di cui uno in gravi condizioni

I feriti sono tre donne e un uomo. Quest’ultimo ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasferito in ospedale in elicottero. Le tre donne, invece, hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. La polizia ritiene che l’aggressore abbia agito da solo.

L’università di Hamm-Lippstadt, che si trova nella regione tedesca del Nord Reno Westfalia, è stata inaugurata nel 2009 e conta circa 5.600 studenti. Il campus ha due sedi, ad Hamm e a Lippstadt, e ospita le facoltà di Ingegneria, Informatica, Scienze naturali e Scienze economiche.

Die #Polizei #Hamm hat einen größeren Einsatz im Bereich der Hochschule Hamm-Lippstadt. Mehrere Personen wurden mit einem Messer verletzt. Der Täter ist sicher. Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden. Wir berichten hier. — Polizei NRW HAM (@polizei_nrw_ham) June 10, 2022

Altra aggressione in una scuola elementare

Sempre oggi, 10 giugno, in Germania è stata registrata un’aggressione con modalità simili.

Un uomo, armato di coltello, è entrato in una scuola elementare di Esslingen, nel Baden-Württemberg, è ha colpito una donna e una bambina di 7 anni.

La polizia sta dando la caccia a un uomo di circa 35 anni. Né la donna né la bambina sono in pericolo di vita.