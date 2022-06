Germania, entra a scuola e accoltella una donna e una bambina di 7 anni: entrambe gravi, caccia all'uomo

Sangue tra i banchi. Un uomo, nel cortile di una scuola elementare di Esslingen, nel Baden-Württemberg, in Germania, ha accoltellato una donna e una bambina di 7 anni, prima di darsi alla fuga. Le vittime dell’aggressione sono state trasportate d’urgenza in ospedale: versano entrambe in gravi condizioni. L’assalitore, invece, si è dato alla fuga: è caccia all’uomo.

La dinamica

La donna e la bambina, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbero state colpite all’esterno della scuola, nel cortile.

Avrebbero riportato entrambe ferite gravi: sono state trasportate in ospedale.

Fonte foto: Getty L’esterno della scuola

La chiamata di emergenza – spiegano su Twitter le forze di polizia locali – è arrivata dalla scuola, ma nel Baden-Württemberg – dove ha sede l’istituto – ci sono ancora le vacanze di Pentecoste.

In sostanza, nella scuola era attivo solamente l’asilo nido: è possibile che la donna, insieme alla figlia più grande, avesse accompagnato qualcuno, magari un figlio più piccolo.

L’identikit del sospettato

Secondo quanto riportato dalla Bild, il sospettato dovrebbe avere i capelli lunghi e la barba folta.

Indosserebbe abiti scuri, avrebbe circa 30 anni. L’uomo potrebbe essere ancora armato.

Notizia in aggiornamento…