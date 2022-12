Genova, incendio nell'hotel all'alba: 5 feriti, 2 in codice rosso. Coinvolti anche dei minorenni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Incendio nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4:30 di giovedì 29 dicembre per spegnere le fiamme divampate in una delle camere dell’Hotel Royal, in via Pré, nel centro storico di Genova. Tutte e 22 le persone presenti all’interno dell’edificio sono state messe in sicurezza, ma ci sarebbero 5 feriti, di cui 2 in codice rosso.

La dinamica

Come riferito dai vigili del fuoco, un incendio è divampato all’Hotel Royal, nel cuore di Genova, intorno alle 4:30 del mattino di giovedì 29 dicembre.

Sono ancora ignote le cause del rogo: le fiamme – stando alla ricostruzione di ‘Genova24.it’ – avrebbero distrutto la stanza del gestore dell’albergo, al primo piano, e parte della hall.

Fonte foto: Twitter Vigili del Fuoco L’intervento dei vigili del fuoco a Genova, in via Pré

Il bilancio sarebbe potuto essere più grave, ma sembra che le volte dell’albergo abbiano ‘retto’ alle fiamme, impedendo loro di estendersi nel resto dell’edificio.

Tutta la struttura, invasa dal fumo, è stata evacuata: al momento dell’incendio erano presenti 22 persone.

I soccorsi

Oltre alle squadre di vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono sopraggiunti un’automedica del 118 e i carabinieri.

Dieci degli ospiti sarebbero minori stranieri non accompagnati: sarebbero stati collocati nella struttura dal Comune di Genova.

I feriti

Delle 22 persone messe in sicurezza, 5 sarebbero state ricoverate in ospedale: di queste, 2 sarebbero state portate al San Martino in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio.

Un altro ferito sarebbe stato portato in codice giallo, per ustioni lievi, al Galliera.

Così come uno dei minori coinvolti, un 17enne, anche lui al Galliera per ustioni lievi.

Una minore, invece, sarebbe stata trasportata al Villa Scassi.

Tra i feriti ci sarebbe anche l’educatore che era con i minori: si sarebbe ferito lievemente accompagnandoli fuori dall’hotel.