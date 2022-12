Cambogia, incendio in un casinò di Poipet: morti e numerosi feriti, persone rimaste intrappolate sui tetti

È di almeno 12 morti e oltre 30 feriti il bilancio, seppur provvisorio, di un vasto incendio che ha divorato un casinò in Cambogia, nella città di Poipet. La struttura, che si trova poco lontana dal confine con la Thailandia, è stata investita rapidamente dalle fiamme e i clienti al suo interno, secondo le stime oltre un centinaio, sono rimasti intrappolati.

Per salvarsi dalle fiamme c’è chi ha deciso di salire sul tetto della struttura, ma una volta raggiunto il punto più alto diversi sono stati i clienti rimasti intrappolati. Sui social alcuni testimoni hanno condiviso i video del vasto incendio, le cui cause sono ancora da accertare, e le urla per le richieste d’aiuto dei prigionieri delle fiamme.

Il bilancio, secondo quanto riferito dalle testate cambogiane, sarebbe di 12 morti e oltre 30 feriti, con diversi clienti del casinò che avrebbero preferito saltare nel vuoto pur di non essere inghiottiti dalle fiamme.

Massive fire that broke out at the Grand Diamond City Hotel in Poipet Cambodia

People are jumping out of a Hotel due to a massive fire.

At Least 10 People Dead, 30 Others Injured, and Potentially Dozens Missing.

