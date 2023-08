Fumo nero e odore di bruciato per l'incendio nell'azienda di Sant'Olcese vicino Genova: fiamme anche a Rapallo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Le fiamme, la densa colonna di fumo nero e il forte odore di bruciato. Si sono svegliati così gli abitanti di Sant’Olcese, comune ligure in provincia di Genova, dove nella prima mattinata di domenica 27 agosto è divampato un incendio all’interno di un’azienda che si occupa di raccolta di carta e cartone. Il rogo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Dal Comune, intanto, l’invito alla popolazione è di mantenere chiuse le finestre.

Le fiamme nell’azienda di Manesseno

Erano circa le 7 di mattina di domenica 27 agosto quando è scattato l’allarme. Sono stati molti i cittadini di Sant’Olcese che hanno chiamato i vigili del fuoco per l’incendio divampato in via Gramsci a Manesseno, frazione del Comune ligure.

Le fiamme e il denso fumo nero provenivano da un capannone dell’azienda ‘Benfante‘, specializzata nella raccolta di carta e cartone.

Nell’attesa che terminino le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco, sui social il Comune di Sant’Olcese ha subito allertato i cittadini invitando la popolazione a non transitare lungo via Gramsci e nelle aree limitrofe.

Ignote le cause dell’incendio

A distanza di più di un’ora dall’incendio, il Comune di Sant’Olcese ha ribadito: “Tenere chiuse le finestre delle abitazioni”, si legge in un post pubblicato su Facebook.

Sul posto, infatti, proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti con quattro squadre per placare le fiamme in via Gramsci.

Al momento, non sono ancora note le cause dell’incendio che ha interessato un capannone dell’azienda ligure di raccolta di carta e cartone.

Un altro incendio a Rapallo

Quello di Sant’Olcese non è l’unico incendio divampato in Liguria nella mattinata del 27 agosto. A Rapallo, infatti, un altro rogo è divampato all’interno di una cartoleria di corso Goffredo Mameli.

Anche in questo caso le fiamme si sono sprigionate nelle prime ore della mattinata. L’intervento dei vigili del fuoco (sono intervenute due squadre) ha richiesto la temporanea chiusura della strada per agevolare le operazioni di spegnimento.

Probabilmente si è trattato di un cortocircuito, ha spiegato sulla sua pagina Facebook il sindaco Carlo Bagnasco.

“Tempestivamente i vigili del fuoco, che ringraziamo come sempre, hanno fatto rientrare la situazione che, oltre ad alcuni danni all’esercizio, non sembra aver arrecato altre conseguenze”, ha aggiunto il primo cittadino di Rapallo.

Il giorno precedente anche a Roma due incendi si sono sviluppati nelle zone Magliana e Muratella. Le fiamme hanno interessato un campo nomadi e un canile.