Francia, cameriere italiano muore cadendo dal terrazzo: Diego Mandola aveva 36 anni, indagini in corso

Tragedia in Francia. Un 36enne originario di Sapri, provincia di Salerno, è morto mercoledì 31 agosto dopo essere caduto dal terrazzo di casa sua a Thonon-les-Bain sul lago di Ginevra. Troppo gravi le ferite riportate da Diego Mandola, che lavorava come cameriere in un ristorante della zona. Indagini in corso da parte delle autorità francesi per capire la dinamica e le cause della caduta.

Chi era Diego Mandola

Diego Mandola, 36 anni, era nato a Sapri, distante un centinaio di chilometri da Salerno.

L’uomo è morto in Francia mercoledì 31 agosto, in seguito alle gravi ferite riportate dopo la caduta dal terrazzo di casa sua, al quarto piano, a Thonon-les-Bain, sul lago di Ginevra.

Mandola, che lavorava in ristorante della zona come cameriere, pochi giorni fa era tornato a Sapri – dove era molto conosciuto – per trascorrere alcuni giorni di ferie, prima di tornare in Francia, nella cittadina della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, zona turistica celebre per le sue acque idrominerali.

Era un grande tifoso del Napoli ed era innamorato della musica neomelodica.

I messaggi di cordoglio

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, come riferito dall’Ansa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Diego, ci mancherà il tuo sorriso”, “Troppo presto vanno via i migliori”, “Non riesco a crederci, il vuoto che lasci è incolmabile“.

Indagini in corso

Le autorità francesi vogliono capire le cause della caduta nel vuoto del 36enne.

Per questo motivo, dopo l’apertura delle indagini, è stata immediatamente disposta l’autopsia sul cadavere.