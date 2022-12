Frana a Genova: evacuate 40 famiglie in 2 palazzine. La situazione e i rischi

Uno smottamento si è verificato nella mattinata di sabato 24 dicembre a Genova, nel quartiere San Martino, in via Posalunga.

Evacuate 40 famiglie a Genova per una frana

Al civico 46 di via Posalunga a Genova, come riporta il ‘Corriere della Sera’, sono state allontanate in via cautelare alcune persone dalle proprie abitazioni. Dalla parete di roccia che sovrasta le case, infatti, si sono distaccati alcuni massi.

I Vigili del Fuoco hanno evacuato un’intera palazzina di 37 unità abitative e altre 3 del condominio adiacente a causa della frana. La decisione è stata concordata col geologo del Comune, giunto sul posto in cui si è verificato lo smottamento.

Frana a #Genova, cede un costone roccioso vicino a delle abitazioni in via Posalunga: nessuna persona coinvolta, squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche. Evacuati 3 nuclei familiari lì residenti #24dicembre pic.twitter.com/j1Qozj1uuC — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 24, 2022

Nessun ferito per la frana a Genova

Stando al primo bilancio che fotografa le conseguenze della frana a Genova, non ci sarebbero persone ferite.

La valutazione del rischio

La zona interessata dallo smottamento non è nuova a episodi del genere. Per una accurata valutazione del rischio stanno operando in zona i droni dei Vigili del Fuoco, cui spetterà il compito di effettuare una mappatura completa del fronte di frana che incombe sulle palazzine. Sul posto stanno operando anche la Polizia Locale e i Carabinieri.