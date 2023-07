Formiche su un'anziana al pronto soccorso di Ancona: la denuncia della figlia fa scattare le indagini

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Possibile grave caso ad Ancona, da dove arriva notizia che sul corpo di un’anziana ricoverata in pronto soccorso sarebbero state trovate delle formiche. A fotografarle la badante della donna, che ha riferito tutto alla famiglia. Immediata la denuncia della figlia della donna.

Formiche sotto il lenzuolo all’Inrca di Ancona

La notizia, riportata anche da agenzie stampa come Ansa, arriva dall’Inrca (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani) di Ancona. Una donna di 88 anni ha passato due notti in osservazione al pronto soccorso, dove sarebbe stata fatta la scoperta.

L’assistente familiare dell’anziana avrebbe infatti notato la presenza di formiche sul corpo dell’88enne dopo aver abbassato il lenzuolo che la copriva. Subito, avrebbe scattato delle foto e informato i familiari.

Fonte foto: ANSA L’anziana era ricoverata da un giorno per una malattia terminale

La figlia avrebbe subito avvertito i carabinieri e presentato una formale denuncia nei confronti del nosocomio, per vederci chiaro sulle condizioni igieniche degli spazi. Sono partiti i controlli del caso, portati avanti dai carabinieri del Nas.

Le indagini iniziate dopo la morte dell’anziana

Stando a quanto riportato in queste ore, la querela è stata presentata alcuni giorni dopo la morte dell’anziana, spirata la sera del 12 luglio. La signora era malata terminale ed era stata in compagnia della figlia fino alla sera prima.

Il mattino dopo, la badante avrebbe trovato le formiche. A quel punto, l’ospedale avrebbe provveduto subito a spostare la paziente e disinfestare la stanza. Questo però non ha fermato la famiglia dal presentare denuncia.

I Nas sono stati all’istituto di via Montagnola ad ancona per acquisire la documentazione della donna e capire chi fosse di turno in quei giorni. Tutto è stato poi mandato con un’informativa alla Procura della Repubblica. Il reato ipotizzato, da confermare, è quello di abbandono di persona incapace.

A Palermo, nel 2020, alcuni parenti avevano denunciato che la salma del loro caro scomparso e portata in camera mortuaria era ricoperta di formiche.

La reazione dell’ospedale dopo la scoperta delle formiche

Oltre alla giustizia ordinaria, a quanto pare sul caso è stata avviata anche un’indagine interna da parte del nosocomio stesso. Il primario di turno quella mattina, il dottor Antonio Cherubini, stando ad Ansa non ha voluto rilasciate dichiarazioni specifiche. “I pazienti da noi vengono tutti seguiti, dall’inizio alla fine, non abbandoniamo nessuno, siamo sereni e confidiamo nelle indagini” ha dichiarato.

Tuttavia, il direttore medio di presidio, Riccardo Luzi, ha tenuto a ridimensionare il caso. Viene riportata la presenza di “una sola formica accertata dal personale oss che era lì presente, non sappiamo come sia finita lì, ma per ipotesi potrebbe esserci anche stata trasportata dall’esterno”.