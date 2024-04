Morta a Salerno la pianista che è rimasta in coma 14 anni dopo un'operazione estetica al seno

Il 13 maggio 2010, a 35 anni, si sottopose a un intervento chirurgico estetico al seno. Non si risvegliò più. Dopo quattordici anni trascorsi in coma, è morta. Protagonista della drammatica storia la pianista Annabella Benincasa, originaria di Cava dei Tirreni (Salerno).

Pianista di Salerno operata al seno e rimasta in coma per 14 anni

L’operazione fu effettuata in una clinica di Caserta, la Iatropolis. I medici dell’ospedale diagnosticarono alla paziente uno shock anafilattico dovuto a una reazione allergica all’anestesia.

La clinica, come riferisce il Corriere della Sera, non era strutturata per risolvere una situazione d’emergenza come quella in cui piombò la pianista che venne trasportata al pronto soccorso più vicino. Nonostante ciò rimase in coma.

Annabella, all’epoca dell’operazione, era un’affermata pianista, sposata con Alessandro Apicella e madre di una bimba oggi maggiorenne. Dopo quel funesto 13 maggio 2010, fu fatto di tutto per farla risvegliare. Venne affidata a cliniche del risveglio e centri specializzati, ma nessun medico è stato in grado di farle riprendere conoscenza.

Il marito e la madre della pianista, alla fine, scelsero di far ricoverare Annabella all’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni. La musicista dovette affrontare interventi ortopedici per ridurre i danni innescati dallo stare immobile.

Annabella fece ritorno a casa nell’aprile 2015, quando i famigliari ottennero dalla Asl di Salerno l’assistenza domiciliare specialistica e continuativa.

Gli affetti più cari, seppur la musicista versava sempre in stato vegetativo, poterono almeno averla vicina. Annabella è infine deceduta nelle scorse ore.

I funerali

“Ti immaginiamo in mezzo a noi, con il tuo dolce sorriso, a cantare e suonare le tue straordinarie melodie per dirci che è finito il tempo del pianto e del dolore. Per te Annabella è iniziata la nuova vita, la vita eterna”. Così don Lorenzo Benincasa, parroco della chiesa di Santa Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni che ha celebrato i funerali.

La denuncia e i medici condannati

Dopo i fatti avvenuti alla clinica Iatropolis, i parenti della pianista, seguiti dall’avvocato Michele Avallone, avevano sporto denuncia.

Partì l’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere che condusse al rinvio a giudizio dei medici che avevano preso parte all’operazione chirurgica. Al processo furono condannati in primo grado per lesioni gravissime.