Fiumicino, cadavere di un anziano sulla spiaggia: a trovarlo sul bagnasciuga una passante

Macabra scoperta a Fiumicino. Nella mattina di lunedì 30 gennaio è stato trovato sulla riva del lungomare della Salute il cadavere di un anziano. L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo il rinvenimento. Le indagini sono in corso per risalire ai motivi del decesso. Le generalità dell’uomo, che era vestito e con le scarpe, non sono state rese note.

Il ritrovamento del cadavere sul lungomare

Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco prima delle 9. A segnalarne la presenza una passante intenta a fare una passeggiata, che vedendo una sagoma umana distesa sulla sabbia si è avvicinata al bagnasciuga.

Le grida della donna dopo essersi resa conto della presenza di un cadavere hanno richiamato l’attenzione di altre persone presenti in quel momento sull’arenile, dove nelle giornate di sole sono soliti passeggiare in tanti.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il lungomare della Salute a Fiumicino, dove è avvenuto il rinvenimento del corpo senza vita del 75enne

I soccorsi

Allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, è giunto sul posto in ambulanza il personale sanitario del 118. Per l’anziano non c’era però ormai già nulla da fare.

Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche gli agenti di polizia, la Capitaneria di porto di Roma e gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso.

L’ipotesi di un malore fatale

Sul corpo del 75enne da un primo esame esterno non sono stati trovati segni di violenza, perciò è stata subito esclusa una possibile aggressione.

L’ipotesi è quindi che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso, forse un infarto, probabilmente mentre stava facendo una passeggiata lungo la spiaggia.

A far chiarezza saranno però i risultati degli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria. Terminate le verifiche sul posto, la salma dell’anziano è stata trasferita in obitorio.