Fiamme e fumo nero per un incendio in una casa a Torino: evacuate otto persone che erano salite sul tetto

Fiamme e fumo nero in un appartamento di Torino. Nella prima mattinata del 30 maggio è scoppiato un incendio in una casa nel quartiere Aurora, la zona del capoluogo piemontese a ridosso del fiume Dora. Lo spavento ha portato molti dei condomini presenti al momento dell’incendio a recarsi ai piani più alti dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

L’incendio in un appartamento in via Cigna

Spavento nelle prime ore della mattinata del 30 maggio per i residenti del quartiere Aurora di Torino dove le fiamme hanno avvolto un appartamento.

L’incendio è divampato all’interno di una casa al primo piano di uno stabile in via Cigna. Il fumo e il fuoco erano ben visibili dalla finestra quando è scattato l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Aurora, il quartiere di Torino in cui è divampato l’incendio

Sul posto sono subito intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone presenti nell’edificio.

Al momento non si registrano feriti, ma le operazioni di spegnimento proseguono.

Otto persone messe in salvo dai vigili del fuoco

La cortina di fumo denso e le fiamme erano ben visibili dalla finestra dell’appartamento al primo piano del palazzo di via Cigna.

Lo spavento ha indotto molte persone a correre ai ripari, raggiungendo i piani superiori dello stabile. Alcune, inoltre, hanno trovato rifugio sul tetto.

I vigili del fuoco, infatti, hanno soccorso i residenti del palazzo. Arrivati sul posto con diverse squadre per domare le fiamme, i vigili hanno prima evacuato l’edificio e poi avviato le operazioni di spegnimento.

Sarebbero otto le persone messe in salvo dai soccorritori. Queste, riferisce Ansa, erano rimaste bloccate ai piani alti del condominio.

Le cause dell’incendio da accertare

Il peggio sembrerebbe passato. Nel corso della mattinata, infatti, le fiamme erano sotto controllo. Resterà da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Al momento, inoltre, non è dato sapere se i residenti potranno rientrare nei loro appartamenti. È possibile che prima sia necessario espletare i controlli necessari per verificare la sicurezza dell’immobile.

Solo un paio di settimane prima, a Napoli è scoppiato un incendio in una casa di viale Maria Cristina di Savoia. Anche in quel caso non si sono registrati feriti. Il fumo, tuttavia, ha provocato l’intossicazione di due persone.