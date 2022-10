Fermato con 1.3 milioni di euro di stupefacenti nel bagagliaio: arrestato 34enne a Santena

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Fermato dai carabinieri a un posto di blocco a Santena, piccolo comune nel torinese, è subito parso molto agitato.

Gli agenti hanno poi sentito un forte odore provenire dall’abitacolo e, dopo aver perquisito l’auto, hanno trovato ben 138 kg di hashish e hanno arrestato il 34enne.

Lo stop al posto di blocco

Il controllo è avvenuto nella notte, durante un normale posto di blocco dei carabinieri di Santena. Una volta fermata la vettura, una Bmw serie 1 bianca, i militari si sono avvicinati all’uomo al volante per effettuare le operazioni di routine.

Fonte foto: ANSA Un posto di blocco dei carabinieri

Subito l’agitazione del guidatore ha insospettito gli agenti, che una volta giunti in prossimità del veicolo hanno iniziato a sentire un forte odore di hashish.

I sospetti dei militari sono stati presto confermati una volta aperto il bagagliaio dell’auto: cinque borsoni zeppi di hashish, per un totale di 138 chilogrammi e un valore stimato di circa un milione e trecentomila euro.

Stupefacenti pronti per lo spaccio

Da quanto si apprende da TorinoToday, l’ingente quantità di hashish presente nei borsoni era già suddivisa in panetti, pronti per essere smerciati.

I carabinieri del comando di Santena hanno quindi provveduto con celerità all’arresto dell’uomo, un 34enne di origine marocchina, residente nel capoluogo piemontese.

I capi d’accusa che ora pendono sul guidatore sono di “produzione”, “traffico” e “detenzione illecita” di sostanze stupefacenti.

La guerra alla cannabis in Italia

Nonostante l’arresto del 34enne marocchino sia un risultato quasi “casuale”, essendo avvenuto durante un controllo di routine, rientra comunque nel novero delle operazioni anti-droga che avvengono quotidianamente in Italia.

Nello specifico, solo nel 2021 le operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei derivati della cannabis sono state 10.851, che hanno portato all’arresto di quasi 7mila persone.

Una battaglia che rischia di inasprirsi, in un Paese che conta non meno di 6 milioni di consumatori dichiarati di derivati della cannabis (stando a uno studio del CNR del gennaio 2021), in un mercato che vede miliardi di euro finire nelle casse delle imprese malavitose.