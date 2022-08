Fedez: "Non sono guarito in 3 giorni dal tumore". Cosa ha scatenato lo sfogo del cantante

A distanza di 5 mesi dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano. Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas che lo ha colpito.

L’occasione è un messaggio polemico indirizzato a sua moglie Chiara Ferragni.

Il messaggio che ha scatenato la reazione di Fedez

Nel messaggio che ha scatenato lo sfogo di Fedez, Chiara Ferragni era stata “invitata” a lottare per il diritto alla salute “perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”.

Fonte foto: ANSA Fedez e Chiara Ferragni, il giorno delle dimissioni del cantante dall’ospedale San Raffaele di Milano.

Lo sfogo di Fedez sul tumore al pancreas

Fedez, sulle sue ‘Storie’ di Instagram, ha ricondiviso il messaggio rivolto alla moglie Chiara Ferragni e risposto così: “Non è la prima volta che gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite Sistema Sanitario Nazionale come qualsiasi comune mortale”.

Il cantante ha aggiunto: “Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili, forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale”. Poi ha ribadito: “Io non sono guarito in 3 giorni“.

Nel messaggio di Fedez si legge ancora: “Scusate lo sfogo ma credo che a tutto ci sia un limite. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più stron*o o ricco su questo pianeta”.

Come sta Fedez oggi

Nei giorni scorsi, Fedez, sempre su ‘Instagram’, aveva risposto ad alcune domande dei suoi followers. In una risposta aveva fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute a distanza di 5 mesi dall’operazione per la rimozione del tumore al pancreas. Queste le sue parole: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, però devo sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo d’intestino, ogni volta che vado al bagno è una festa”. Poi aveva aggiunto: “Quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.