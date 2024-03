Fedez attacca l'editore Donato Ammaturo dopo la copertina de L'Espresso su Chiara Ferragni: cosa ha scritto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo la copertina de L’Espresso in cui Chiara Ferragni viene rappresentata come un clown vagamente rassomigliante a Joker, l’arcinemico di Batman, Fedez va al contrattacco pubblicando una stories su Instagram in cui l’editore Donato Ammaturo (presidente del Gruppo Ludoil Energy) viene rappresentato nella stessa posa e con lo stesso trucco grottesco.

Fedez contro L’Espresso

Quello di Fedez è un attacco a testa bassa: a corredo dell’immagine, il rapper ha postato una scritta provocatoria taggando la redazione:

@espressosettimanale a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia.

Fonte foto: ANSA

Fedez e Chiara Ferragni.

Come sottofondo musicale di accompagnamento alla stories, Fedez ha scelto un proprio brano cantato in tandem con J-Ax: “Pieno di str*nzi”.

Nelle stories successive, Fedez ha pubblicato una serie di informazioni in merito ad alcune vicende giudiziarie. Donato Ammaturo, tuttavia, non è mai stato coinvolto a nessun titolo in alcuna indagine. Fedez ha poi postato la stoccata finale:

Che con le quattro copie che venderete in più mi sa che ci scappano anche i coriandoli e le stelle filanti a sto giro.

Fedez e i giornalisti

Si tratta di una nuova polemica con la stampa dopo l’attacco alla conduttrice di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino. “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente”, aveva detto Fedez in una delle sue stories su Instagram.

Chiara Ferragni querela L’Espresso

Intanto dopo la copertina de L’Espresso Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale ai danni del settimanale, inclusi il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali.

I legali hanno inoltre “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.

Gli avvocati del pool difensivo “contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.

Sulla scelta della foto di copertina molti utenti si sono divisi: c’è chi la trova eccessiva, fuori luogo e offensiva e chi invece condivide la scelta del settimanale.